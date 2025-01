Prefeita de Pacatuba anuncia pagamento de salários após bloqueio e dívidas de R$ 2,9 mi da gestão passada

Desde que tomou posse para comandar o município de Pacatuba, a prefeita Larissa Camurça (União) tem denunciado uma herança de crise generalizada e dívidas com servidores deixada pela gestão anterior, do ex-prefeito Rafael Marques (PSB). Mais recentemente, a mandatária anunciou que uma parte dos recursos que estavam sendo usados para conter o déficit foi bloqueada por conta da inadimplência de seu antecessor.

Ao longo das quase três semanas após a posse, a prefeita contabiliza dívidas que só crescem e agora atingem a marca de R$ 2,9 milhões.

“Recebemos a Prefeitura, mas não sabíamos da dimensão dessas contas, agora estamos apurando”, disse em entrevista ao Diário do Nordeste na sexta-feira (17). Segundo ela, a maior preocupação está na dívida com os servidores municipais. “A folha de dezembro não foi paga, fizemos a prestação de contas e apenas servidores da educação receberam salário. Ele deixou saúde, infraestrutura, cultura, assistência social e todas as outras sem pagamento. Nossa estimativa, até agora, é de R$ 2,9 milhões (em dívidas)” Larissa Camurça (União) Prefeita de Pacatuba

Larissa Camurça disse ainda que, mensalmente, a folha de pagamento dos servidores efetivos da Prefeitura de Pacatuba é de aproximadamente R$ 10 milhões, sendo a maior parte referente a servidores da Educação.

“Temos esses quase R$ 3 milhões ainda em aberto e falta chegar o valor que pagamos ao instituto da cooperativa da UPA de Pacatuba e do Hospital Municipal”, acrescentou.

R$ 2,9 mi em dívidas com os servidores municipais

Contenção

Na última terça-feira (14), a prefeita anunciou a autorização de pagamento do salário atrasado de parte dos servidores públicos municipais. “Priorizamos os da saúde e da infraestrutura, porque a limpeza urbana está caótica, com muito entulho pela cidade, muito lixo espalhado, agora estamos fazendo a coleta de resíduos para melhorar isso”, completou.

Larissa Camurça contou ainda que precisou enviar um carro oficial da Prefeitura até a cidade de Icapuí, no extremo leste do Estado, para "colher a assinatura da ordenadora de despesas do ano anterior, referente à gestão passada, necessária para os processos de pagamento da folha da Saúde".

"Encaminharemos à Secretaria de Finanças para oficializar o pagamento dos servidores da Saúde e de Obras, reforçando o compromisso da gestão com os servidores municipais, que são pilares na construção de uma administração", disse a prefeita nas redes sociais na noite de terça-feira.

Novos pagamentos

Ao Diário do Nordeste, a prefeita anunciou o pagamento dos servidores de mais sete pastas: Desenvolvimento Agrário, Gabinete, Turismo, Desenvolvimento Econômico, Procuradoria, Cultura e Administração. “Falta regularizarmos o pagamento da Segurança e Defesa Civil e da Secretaria de Finanças, que são os valores mais altos”, disse a prefeita. Ela projetou que, na próxima semana, deve conseguir os recursos para o pagamento desses servidores também.

A mandatária reclamou que recebeu o município com apenas R$ 600 mil em caixa. Ela disse que usou recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de impostos já arrecadados para pagar os servidores. “Mas, no dia último dia 10, o FPM, que é a maior fonte de receita do nosso município, foi bloqueado com R$ 500 mil porque a gestão anterior não pagou valores do Pasep”, disse.

“Com o FPM bloqueado, o nosso desafio fica maior. E ainda temos o IPM, que enfrenta dificuldades e tem nos preocupado muito”, acrescentou. Larissa Camurça relatou que o Instituto de Previdência de Pacatuba acumula uma dívida superior a R$ 400 milhões, sendo R$ 205 milhões em parcelamentos e R$ 198 milhões em uma ação no Ministério Público.

“Estamos fazendo uma verdadeira força-tarefa para honrar o compromisso com nossos servidores por conta dessas dívidas deixadas pela gestão anterior, mas claro que isso tem um impacto na folha de janeiro e nas próximas que virão, impacta bastante no ordenamento financeiro de tudo que havíamos planejado, até porque, nos primeiros meses, não vamos conseguir ter um calendário” Larissa Camurça (União) Prefeita de Pacatuba

A prefeita disse que, ao longo do primeiro semestre, irá implementar medidas de contenção de gastos, para tentar reduzir o desequilíbrio orçamentário na cidade. “Já estamos enxugando, precisamos conter gastos para conseguir regularizar e colocar tudo em ordem. Estou prevendo um decreto de contingenciamento de 25% para algumas situações, como a locação de imóveis”, finalizou.

Rafael Marques foi procurado pela reportagem na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17), mas não respondeu.