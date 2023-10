Precatórios do Fundef: dois novos lotes serão pagos neste sábado (21); veja quem tem direito

Os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em dois novos lotes neste sábado (21).

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou as listas do 11º lote de pagamento da Segunda Parcela e do 22º lote de pagamento da Primeira Parcela dos precatórios destinados aos beneficiários que não possuem vínculo na folha de pagamento da instituição.

Conforme a pasta, o depósito será realizado na conta corrente da titularidade do beneficiário no Banco Bradesco S/A (código bancário 237). O 11º lote contempla 206 pessoas, enquanto o 22º lote da primeira parcela tem 73 pessoas.

Divisão dos lotes

No caso dos cadastros confirmados e devidamente validados no Sistema Precatórios, os pagamentos iniciaram no dia 5 de agosto. Já o 22º lote da primeira parcela tem 73 pessoas. Os depósitos começaram no dia 4 de fevereiro deste ano, sendo comtempladas:

1º lote: 867 pessoas;

867 pessoas; 2º lote: 1.369 pessoas;

1.369 pessoas; 3º lote: 2.836 pessoas;

2.836 pessoas; 4º lote: 1.312 pessoas;

1.312 pessoas; 5º lote: 1.827 pessoas;

1.827 pessoas; 6º lote: 1.213 pessoas;

1.213 pessoas; 7º lote: 1.500 pessoas;

1.500 pessoas; 8º lote: 2.149 pessoas;

2.149 pessoas; 9º lote: 1.611 pessoas;

1.611 pessoas; 10º lote: 354 pessoas;

354 pessoas; 11º lote: 136 pessoas;

136 pessoas; 12º lote: 390 pessoas;

390 pessoas; 13º lote: 173 pessoas;

173 pessoas; 14º lote: 173 pessoas;

173 pessoas; 15º lote: 188 pessoas;

188 pessoas; 16º lote: 242 pessoas;

242 pessoas; 17º lote: 141 pessoas;

141 pessoas; 18º lote: 265 pessoas;

265 pessoas; 19º lote: 104 pessoas;

104 pessoas; 20º lote: 162 pessoas;

162 pessoas; 21º lote: 68 pessoas.

No caso dos professores beneficiários sem vínculo, o Sistema Precatórios ainda segue aberto para aqueles que não preencheram os dados ou não resolveram as pendências documentais.