Pesquisa Ipec Ceará: Eleitorado de Roberto Cláudio vota mais em Lula do que em Ciro

Cearenses que pretendem votar no candidato Roberto Cláudio (PDT) para governador tem inclinação maior em apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República. Os dados são do Instituto Ipec, divulgados na quinta-feita (1°).

De acordo com o levantamento, 65% dos entrevistados que declararam voto no pedetista para a sucessão estadual também pretendem votar em Lula. O índice é superior ao dos eleitores que indicaram apoio em Ciro Gomes (PDT): 19%.

A chapa político-eleitoral, no entanto, traz Roberto Cláudio alinhado com a candidatura de Ciro Gomes. O ex-presidente Lula, por outro lado, integra a aliança da candidatura de Elmano de Freitas (PT) para governador.

Ainda conforme o Instituto, 9% dos eleitores do PDT afirmaram votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 1% declararam voto na candidatura de Simone Tebet (MDB). Brancos e nulos somaram 2%, já 3% disseram não saber ou não responderam à pesquisa.

A pesquisa entrevistou 1.200 eleitores, de forma presencial, em 56 municípios cearenses. A pesquisa foi aplicada entre os dias 29 de agosto e a última quarta-feira (31). O levantamento captou os primeiros efeitos da campanha eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que começou no dia 26 de agosto.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022. O nível de confiança estimado é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa

Dados totais divulgados pelo Ipec mostram os candidatos Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) empatados tecnicamente.

Enquanto Wagner atingiu 32%, o ex-prefeito de Fortaleza alcançou 28%. Elmano Freitas (PT) aparece com 19%.

O candidato Zé Batista (PSTU) marcou 1%. Serley Leal (UP) e Chico Malta (PCB) atingiram 0%. Já branco e nulo obtiveram 10%, e não sabe ou não respondeu marcou 10%.

Confira o cruzamento de informações entre os eleitorados com base na pesquisa Ipec/TV Verdes Mares:

Como votam para governador os eleitores de Ciro Gomes

Roberto Cláudio (PDT) 39%

Capitão Wagner (União) 28%

Elmano de Freitas (PT) 11%

Chico Malta (PCB) 1%

Zé Batista (PSTU) 1%

Serley Leal (UP) 0%

Branco/Nulo 14%

Não sabe/Não respondeu 7%

Como votam para governador os eleitores de Jair Bolsonaro

Capitão Wagner (União) 75%

Roberto Cláudio (PDT) 14%

Elmano de Freitas (PT) 4%

Serley Leal (UP) 0%

Zé Batista (PSTU) 0%

Chico Malta (PCB) 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 4%

Como votam para governador os eleitores de Lula

Roberto Cláudio (PDT) 31%

Elmano de Freitas (PT) 27%

Capitão Wagner (União) 20%

Chico Malta (PCB) 1%

Serley Leal (UP) 0%

Zé Batista (PSTU) 0%

Branco/Nulo 9%

Não sabe/Não respondeu 11%

Como votam para presidente os eleitores de Capitão Wagner

Jair Bolsonaro (PL) 45%

Lula (PT) 37%

Ciro Gomes (PDT) 12%

Felipe d'Ávila (Novo) 1%

Simone Tebet (MDB) 1%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 2%

Como votam para presidente os eleitores de Elmano de Freitas

Lula (PT) 86%

Ciro Gomes (PDT) 8%

Jair Bolsonaro (PL) 4%

Simone Tebet (MDB) 1%

Felipe d'Ávila (Novo) 0%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 0%

Não sabe/Não respondeu 0%

Como votam para presidente os eleitores de Roberto Cláudio