Os bastidores do trabalho dos cearenses na equipe de transição de Lula

Os 23 cearenses que integram a equipe de transição para o governo Lula (PT) estão divididos em 13 grupos de trabalho diferentes, os chamados GTs, além de um membro no Conselho de Transição. Os trabalhos se dividem em metodologias para a construção de ao menos dois relatórios para cada grupo antes da posse do presidente eleito, marcada para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2023.

Entre os nomes anunciados ao longo das últimas semanas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) estão parlamentares, professores, ex-prefeito, ativistas sociais, incluindo também o do ex-governador Camilo Santana (PT).

Em alguns grupos de trabalho as reuniões ocorrem diariamente. Os trabalhos presenciais estão concentrados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde alguns cearenses trabalham durante a semana.

Há também reuniões online, com membros da transição espalhados pelo País. Nessa modalidade “há mais escuta do que uma efetiva contribuição com falas”, relata Léo Suricate, cearense que integra o GT de Cidades.

Ele e mais os demais representantes do Estado foram chamados para integrar a equipe. A estratégia adotada é a construção de relatórios, o primeiro deles entregue no último dia 30 de novembro.

Nesse documento contém “alertas em relação às políticas adotadas pelo atual governo, proposições de estruturas dos setores, questões orçamentárias e propostas de revogação”, explica a professora cearense Helena Pinheiro, do grupo de Comunicação.

Já o segundo relatório de cada grupo deverá ser concluído e entregue até o próximo dia 11 de dezembro. Nessa fase, deverão ser propostas ações a serem executadas nos 100 primeiros dias da nova gestão.

Veja como é a rotina dos cearenses nos grupos de trabalho de transição para o novo governo:

Legenda: Professora Helena Martins faz parte do GT de Comunicação Foto: Reprodução/Instagram

Helena Martins - Comunicação

Helena Pinheiro é jornalista, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e membro do grupo de trabalho de Comunicação. Ela relata que a equipe é uma das que recebe mais demanda nos trabalhos de transição, e se reúne diariamente das 9h às 18h.

As reuniões ocorrem no CCBB e o grupo recepciona representantes de órgão e secretarias, para “explicar como está a situação das várias áreas, e a agenda é dividida entre escuta das informações oficiais, diálogo entre setores e debates”, explica a jornalista.

Ela afirma que levou para a discussão experiências adquiridas na docência e nos projetos tocados na universidade. Um dos assuntos foi sobre a proteção de dados em parcerias do Poder Público com empresas.

Uma das questões também sobre conectividade. “Eu dei aula durante a pandemia. Apesar dos dados afirmarem que há alta cobertura de internet no País, eu sei que é uma situação de alunos sem conexão”, destaca.

Sobre esse assunto, a professora afirma que empresários cearenses donos de provedores de internet visitaram o GT esta semana, e que há uma interlocução com o setor.

Legenda: Léo Suricate faz parte do GT de Cidades Foto: Reprodução/Instagram

Léo Suricate - Cidades

Candidato a deputado estadual nas últimas eleições, Léo Suricate frisa que seu trabalho no grupo de Cidades é voluntário. “Não sou coordenador de GT, meu nome não saiu no Diário Oficial da União”.

“Nós estamos discutindo as temáticas de habitação e cidades”, destaca ainda. O ativista de movimentos sociais por habitação participou de uma reunião online até o momento. Ele afirma que sua contribuição não é técnica, e que oferece experiência de vivência em áreas periféricas de Fortaleza.

“Conheço os problemas do conjunto habitacional como abandono, pragas e a partir da experiência de vida conheço as questões de moradia, escola, Saúde”, diz ainda

“Os conjuntos habitacionais vêm sendo construídos cada vez mais pelos centros e longe da periferia”, conclui.

Legenda: Célio Studart (PSD) é membro do GT de Meio Ambiente Foto: Thiago Gadelha

Célio Studart (PSD) - Meio ambiente

Em Brasília, o deputado federal Célio Studart participou das reuniões do grupo de trabalho de Meio Ambiente de forma virtual e presencial.

Ele diz que o seu grupo é um dos maiores da transição e que mesmo durante as reuniões não é possível que todos os participantes se manifestem para apresentar ideias ou relatos.

Nessa área, o deputado cearense destaca que uma das principais resoluções do GT será a proposição de um “revogaço”. Em resumo, a ação fará revogação de determinações do atual governo na área do meio ambiente.

“Órgãos que mudaram de pasta que, por exemplo, foram para o Ministério da Agricultura podem voltar para o Ministério do Meio Ambiente. “Não estamos fazendo um programa de governo, mas sim a produção de relatório”.

“Eu enviei ofício para algumas instituições ambientais do Ceará para que me enviassem sugestões. Também pedi para entidades do meio ambiente para tentar incluir as demandas”, explica.

Legenda: Felipe Matias é relator do GT da Pesca Foto: Reprodução/Instagram

Felipe Matias - Pesca

Felipe Matias é cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará. Ele é o relator do grupo. Todos os GTs têm um relator e um coordenador. Com o cargo, ele é responsável pela feitura do relatório, junto com a colaboração dos demais colegas.

O técnico explica o que deve conter nos documentos:

1 - Breve contexto de cada setor

2 - Questões de problemas que possam impactar no momento em que o novo governo assuma, como por exemplo questões no Tribunal de Contas da União e outras pontuações jurídicas.

3 - Orçamento

4 - Ato normativo com possíveis revogações.

5 - Proposição da estrutura do setor.

"O Ceará tem algumas peculiaridades únicas: O maior produtor cultivado no País, o maior produtor de lagosta e atum do País, o grande número de pescadores pesqueiras e litorâneas. Tudo isso é levado em consideração", explica ainda.

Confira outros nomes

José Guimarães (PT), deputado federal e vice-presidente nacional do PT, está no GT de Centro de Governo;

Leônidas Cristino (PDT), deputado federal, está no GT de Cidades;

Luizianne Lins (PT), deputada federal, esta no GT de Cidades;

André Figueiredo (PDT), deputado federal e presidente estadual do PDT, está no GT de Comunicações

Idilvan Alencar (PDT), deputado federal, ex-secretário de Educação do Ceará e ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, está no GT Educação;

Célio Studart (PSD), deputado federal, está no GT de Meio Ambiente;

José Airton Cirilo (PT), deputado federal, está no GT de Pesca;

Mauro Filho (PDT), deputado federal e ex-Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, está no GT de Planejamento;

Jaana Flávia Fernandes, professora universitária, está no GT da Educação;

Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito, está no GT do Desenvolvimento Regional;

José Pimentel (PT), ex-senador, está no GT da Previdência;

Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela, está no GT da Educação;

Helena Martins, jornalista e professora universitária, está no GT da Comunicação;

Rubinho Lopes, coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, está no GT dos Direitos Humanos;

Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, está no GT do Turismo;

Felipe Matias, cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará, está no GT de Pesca;

Wesley Diógenes, engenheiro sanitarista e ambiental, além de dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, está no Conselho Político da Transição;

Weibe Tapeba (PT), vereador de Caucaia e coordenador da Fepoince, está no GT de Pesca

Pedro Ivo, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano em Fortaleza, está no GT do Meio Ambiente;

Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está no GT da Juventude;

Marcelo Uchôa, advogado e professor universitário, está no GT dos Direitos Humanos.