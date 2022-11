Nikolas Ferreira tem perfil suspenso no Facebook após bloqueio de contas no Instagram e Twitter

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal mais votado do Brasil, teve sua página no Facebook "derrubada" nesta quinta-feira (10), após suspensão dos perfis dele no Twitter e no Instagram. A declaração foi dada pelo político nos canais dele do Telegram e do YouTube.

As três principais redes sociais — Instagram, Facebook e Twitter, que foram bloqueadas recentemente, somavam quase "dez milhões de seguidores", segundo Nikolas. No sábado (6), ele conseguiu recuperar a conta no Instagram, mas segue sem Twitter.

Os bloqueios às redes sociais de Nikolas aconteceram na última sexta-feira (4), quando o deputado eleito publicou uma série de notícias falsas sobre as eleições, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou a suspensão das contas.

Além dessas plataformas de interação, o agora parlamentar mantém ativo o perfil no Tik Tok, que registra 3,5 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira (10), o bolsonarista publicou no Telegram que sente "saudades" de conversar com os seguidores.

Motivo para o bloqueio

Nikolas repercutiu, em suas redes sociais, uma live feita no canal La Derecha Diário, controlado pelo argentino Fernando Cerimedo, amigo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que divulgou um dossiê apócrifo sobre supostas fraudes nas eleições brasileiras.

O conteúdo era repleto de informações falsas e foi usado por aliados de Bolsonaro para levantar dúvidas sobre o resultado das eleições.

"Eu, basicamente, simplesmente, transcrevi o que o argentino disse no Twitter e, provavelmente, foi por isso que derrubaram minha conta no Twitter com quase 2 milhões de seguidores", explicou Nikolas após decisão do TSE.