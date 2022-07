'Não será uma campanha fácil, e é assim que é bom', diz Roberto Cláudio em convenção do PDT

Oficializado como candidato ao Governo do Estado pelo PDT, neste domingo (24), o ex-prefeito Roberto Cláudio discursou sobre o que espera encontrar na campanha eleitoral e pediu apoio à militância.

"Não será uma campanha fácil, e é assim que é bom. Quanto mais desafio, mais valor a gente dá à vitória", disse.

Ao lado de Domingos Filho (PSD), que será homologado como candidato a vice na chapa do PDT, Roberto Cláudio prometeu "respeito pelo Ceará" na campanha e disse que conduzirá a disputa de forma propositiva.

"Saio candidato aqui hoje pra fazer um manifesto de amor e respeito pelo Ceará e pelos cearenses. Nossa campanha vai dar o exemplo. Ataques e agressões são típico daqueles que vivem um vácuo de ideias", declarou.

O pedetista também fez menção aos ex-pré-candidatos do PDT ao Governo. "Eu, Mauro (Filho), Evandro (Leitão) e Izolda saímos dessa pré-campanha muito mais cientes da responsabilidade que é virar candidato a governador, demos valor a esse processo", discursou.

A governadora Izolda e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, não compareceram ao evento do partido. De acordo com Roberto Cláudio, o deputado estadual estava doente e enviou a esposa para representá-lo na convenção.

Legenda: Domingos Filho será o vice de Roberto Cláudio na chapa do PDT Foto: Fabiane de Paula

Aliança

O candidato do PDT declarou em coletiva de imprensa que buscará entre oito e nove partidos um diálogo para a construção de acordo político-eleitoral.

Pelas regras eleitorais, as composições só podem ser anunciadas até o dia 5 de agosto, que é o último dia para as convenções eleitorais.

O registro das candidaturas, no entanto, pode ser feito até o dia 15 de agosto, com a campanha sendo iniciada no dia 16.

