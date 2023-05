Moraes determina apreensão de passaporte de Bolsonaro durante buscas da PF

O ministro Alexandre de Moraes determinou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o passaporte dele também fosse apreendido pela Polícia Federal (PF). A mesma medida foi estendida aos demais investigados.

No documento, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) manda apreender "armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, a ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal".

A suspeita da PF, que deflagrou a Operação Venire, é que Bolsonaro e ajudantes tenham fraudado registros de vacina contra a Covid-19. As apurações da corporação dão conta que o ex-presidente arquitetou o crime para poder entrar nos Estados Unidos.

Bolsonaro, entretanto, já negou que tenha se vacinado. Segundo a PF, ele sabia da fraude. Seis pessoas foram presas, entre eles Mauro Cid, que teria sido responsável pela inserção dos dados da vacina do ex-chefe do Executivo Nacional.

Bolsonaro teria tomado 3 doses, diz PF

O certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aponta que ele teria recebido três doses da vacina contra a Covid-19: uma Janssen e duas Pfizer.

O cartão foi emitido pelo aplicativo ConecteSUS por um computador cadastrado no Palácio do Planalto. Bolsonaro nega ter se vacinado.

A PF identificou que o computador usado para acessar o aplicativo em duas ocasiões, nos dias 22 e 27 de dezembro de 2022, pertence à Presidência da República e está cadastrado no Palácio do Planalto.