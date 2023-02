Moisés Braz, Salmito Filho e Zezinho Albuquerque se licenciam para assumir secretaria no Governo

Os deputados estaduais Moisés Braz (PT), Salmito Filho (PDT) e Zezinho Albuquerque (PP) oficializaram o pedido de licença do cargo de deputado estadual, logo após tomarem posse, nesta quarta-feira (1°), para assumir secretaria no Governo do Estado.

O pedido de licença dos três parlamentares foi lido pelo presidente da Casa, Evandro Leitão.

Eles assumem as seguintes secretarias: Moisés Braz (Desenvolvimento Agrário), Salmito Filho (Desenvolvimento Econômico) e Zezinho Albuquerque (Cidades).

Assumem os suplentes Nizo Costa (PT), Bruno Pedrosa (PDT), Almir Bié (PP). Eles foram conduzidos ao plenário por uma comissão formada pelas deputadas Gabriela Aguiar e Luana Ribeiro e pelo deputado Fernando Hugo.

Em seguida, foi o lido o termo de compromisso de posse dos suplentes.