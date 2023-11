Ministro Luís Roberto Barroso critica PEC que limita atribuições do STF

Durante a abertura da sessão plenária desta quinta (23), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso criticou a proposta que avança no Congresso para limitar as atribuições dos seus ministros. Ele afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), representa um "retrocesso democrático".

“Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas”, declarou. O ministro disse que o STF "vê com preocupação avanços legislativos sobre sua atuação", após “ataques verbais e físicos”, referindo-se ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília.

Barroso afirmou que “em todos os países que, recentemente, viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas supremas cortes”. Já o ministro Gilmar Mendes declarou que o “STF não admite intimidações” e está preparado “para enfrentar uma vez mais e, caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais”.

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também se pronunciou. Ele pontuou que a corte "não se compõe de covardes, nem de medrosos", e portanto demonstrará “coragem” para defender a independência do poder Judiciário.

PEC 8/2021

Na quarta-feira (22), o Senado aprovou a PEC 8/2021, que restringe decisões individuais (monocráticas) no Supremo Tribunal Federal (STF) e outros tribunais superiores. O projeto recebeu 52 votos a favor e 18 contra.

A PEC proíbe decisões individuais (monocráticas) de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente, não há limitação para este tipo de medida. A proposta de emenda constitucional seguirá para análise na Câmara dos Deputados.

O que diz a PEC