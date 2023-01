Ministro das Comunicações teria usado orçamento secreto na própria fazenda, diz jornal

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teria destinado R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire, no Maranhão. A informação foi divulgada pelo Estadão.

Segundo o jornal, os recursos foram enviados à cidade gerida pela irmã de Juscelino, Luanna Rezende, e a empresa contratada pela prefeitura para a obra é de um "amigo de longa data" do ministro. Além disso, ainda conforme o Estadão, o engenheiro que assinou o parecer autorizando o valor orçado para a pavimentação da estrada foi indicado pelo grupo político do gestor.

O local também conta com uma pista de pouso para o avião particular de Juscelino e um heliponto.

Quem é Juscelino Filho?

O ministro foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a pasta das Comunicações, uma das principais do governo, cujo orçamento é de R$ 3 bilhões. Até o ano passado, ele era deputado federal pelo Maranhão.

Fazendas

De acordo com o Estadão, enquanto deputado, Juscelino Filho despachou R$ 16 milhões para Vitorino Freire, onde sua família costuma revezar o poder com aliados, desde os anos 1970. Quem iniciou a "dinastia" na cidade foi Vinícius Aurélio Rezende, avô do ministro. O pai dele também chegou a ser prefeito por dois mandatos.

O jornal também apurou que, das dezenas de fazendas da família do ministro no município, pelo menos oito foram beneficiadas pela estrada asfaltada com verba pública.