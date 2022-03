Milton Ribeiro deixa o Ministério da Educação

Quase uma semana após vir à tona a existência de um "gabinete paralelo" com a interferência de pastores no Ministério da Educação (MEC), o ministro Milton Ribeiro será exonerado, nesta segunda-feira (28), da Pasta. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

As denúncias apontam que os pastores controlavam a agenda de Ribeiro e indicavam prefeituras para a liberação de verbas. Pelo menos dez prefeitos denunciaram a interferência dos pastores na intermediação de recursos ou para facilitar o acesso direto ao então ministro. Três deles admitiram que ouviram pedido de propina em troca da liberação de verbas para escolas.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a dizer que botava "a cara toda no fogo" por Ribeiro, mas aliados do presidente afirmam que a situação se tornou insustentável com a avalanche de notícias negativas, especialmente às vésperas da campanha eleitoral.

Mais cedo, interlocutores do Palácio do Planalto informaram ao colunista Valdo Cruz, do G1, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convencido por aliados a tirar Ribeiro do MEC.

Segundo o colunista, houve aliados que orientaram uma licença do titular da Pasta, mas a maioria deliberou pela retirada dele. Valdo citou ainda que interlocutores alertaram para a possibilidade de a crise aumentar com a divulgação de novas denúncias.

O nome mais cotado para assumir o ministério é o do atual presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes, uma indicação pessoal do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Lopes foi chefe de gabinete de Ciro no Senado.

Crise

A crise que culminou na saída de Ribeiro começou após a divulgação de um áudio em que ele admite priorizar o atendimento de demandas de prefeitos enviados à Pasta por meio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

No áudio, Ribeiro diz que a liberação de recursos foi um "pedido especial" de Bolsonaro.

"A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar", afirma.

'Não viu nada demais'

Apesar da repercussão negativa, o ministro disse, no último dia 23, que Bolsonaro não viu "nada demais" no áudio vazado e que seguiria à frente da Pasta.

Na ocasião, o ministro ainda declarou não poder responder pelos pastores envolvidos no suposto escândalo de corrupção. Apesar da crise política, reforçou que não deixaria o cargo por apego a ele.

"Presidente me ligou e disse: 'Milton, não vejo nada de mais que você falou no áudio' e disse que eu estava gozando da confiança dele. O que Bolsonaro falou é que permaneço no cargo".