Michel Temer vem a Fortaleza ministrar conferência sobre futuro da democracia

O ex-presidente Michel Temer (MDB) virá a Fortaleza em novembro para ministrar conferência com o tema “O Futuro da Democracia no Brasil”. A palestra será parte da programação do Congresso Cearense de Direito Eleitoral.

Temer voltou aos holofotes após ser chamado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para reunião após os atos do 7 de Setembro e ter ajudado na elaboração de nota de recuo divulgada pelo Governo Federal.

Congresso de Direito Eleitoral

Agendado para ocorrer entre os dias 10 a 12 de novembro, o Congresso Cearense de Direito Eleitoral realiza, em 2021, a terceira edição e já está com inscrições abertas.

Estão programadas conferências, palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos com o objetivo de promover conhecimento necessário ao aperfeiçoamento e à eficácia das normas eleitorais.

O Congresso irá ocorrer na Universidade do Parlamento, na Assembleia Legislativa do Ceará, e homenageará o jurista Paulo Benevides.