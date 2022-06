Mendonça determina que alíquotas de ICMS sobre combustíveis devem ser fixas em todo o País

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que as alíquotas do ICMS sobre combustíveis devem ser fixas em todo o País. Ele anunciou a medida nesta sexta-feira (17) e cobrou informações da Petrobras sobre a subida de preços.

As alíquotas uniformes devem ser seguidas pela estatal e pelos estados brasileiros. As informações são do G1.

Ação do ministro vem após a Petrobras anunciar novo aumento nos preços dos combustíveis: diesel 14% e gasolina 5%. O reajuste no repasse às distribuidoras já começa a valer neste sábado (18).

O ministro ainda suspendeu a eficácia do convênio que foi assinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) março, quando a alíquota única do ICMS foi fixada sobre o diesel.

Com a decisão, porém, estados poderiam manter a mesma cobrança obtida em 2021, quando congelaram o valor do tributo pela primeira vez.

O Confaz deve editar uma nova regra. Até que seja feita a modificação, o cálculo do ICMS sobre os combustíveis deve considerar a média de preços praticados nos últimos 60 meses.

Segundo Mendonça, a alíquota deve: