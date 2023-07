Mário Frias é condenado a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais, diz jornal

O deputado federal Mario Frias, ex-secretário nacional de Cultura, no governo de Jair Bolsonaro, foi condenado a pagar indenização de R$ 20 mil por danos morais a uma professora venezuelana que teve a imagem utilizada por ele nas redes sociais. As informações são do blog do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Frias usou um trecho da entrevista da docente sem contextualização e afirmou que ela havia dito que o "comunismo acabou com seu país com apenas dois anos".

Entrevista

Na entrevista concedida ao programa 'Domingão com Huck', em 3 de julho de 2022, a professora relatou que a presença de militares nas escolas trouxe dificuldades. Disse ainda que o "governo não democrático" acabou com seu país em dois anos.

"O que se tem, então, é que o réu realmente utilizou a imagem da autora para distorcer suas falas, sem sua autorização, violando o direito de imagem da autora e, em consequência, subsumindo ao dever de reparação da forma de indenização", decidiu o juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino, em sentença decretada na sexta-feira (14) e divulgada por Gois nesta quarta-feira (19).