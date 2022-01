Manuel Pinheiro relembra motim de PMs e defende segurança cibernética em nova gestão no MPCE

O procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, relembrou a atuação no motim da Polícia Militar e ressaltou investimento em segurança cibernética ao ser reconduzido ao cargo nesta quarta-feira (5).

Ele foi escolhido pelo governador Camilo Santana (PT) em dezembro do ano passado, após ficar em primeiro lugar na lista tríplice do Ministério Público do Ceará (MPCE).

O discurso do procurador-geral foi de agradecimento ao chefe do Executivo Estadual. Ele também mencionou desafios da nova gestão, como o enfrentamento da pandemia e investimentos em segurança para evitar ataques de hackers ao sistema.

Em balanço dos dois primeiros anos de gestão, o procurador afirmou que o motim "fez crescer a insegurança, na hora que os amotinados colocaram em risco o livre funcionamento das instituições". Destacou ainda que "o MP atuou ajudando a construir uma solução dialogada para o impasse, construido inúmeras reuniões".

Desafios

Ao avaliar os futuros desafios à frente do MP no biênio 2022-2023, Emanuel Pinheiro elencou pontos que, a partir da recondução, serão prioritários em sua nova gestão. Entre eles, está a conclusão das sedes da promotoria em Quixadá, Tauá, Sobral e Fortaleza.

"Além disso, temos que ampliar a oferta de recursos tcnológicos, como uso de inteligência para auxiliar nas tarefas simples, investir em segurança cibernética para proteger do ataque de hackers", destacou ainda.

O govenador Camilo Santana parabenizou a atuação do procurador à frente do órgão, mencionando as ações de auxílio no combate ao crime organizado.

"O MP tem a missão de garantir os direitos, o desafio de reduzir as desigualdades sociais; o MP forte é uma sociedade forte", completou o governador.

O Ministério Público cumpre papel fundamental na defesa dos cearenses e tem sido grande parceiro do Estado no enfrentamento à pandemia, respeitando sempre a autonomia das instituições. Desejo muito sucesso ao procurador-geral Manuel Pinheiro em seu novo mandato. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 5, 2022

Emanuel Pinheiro foi reeleito procurador-geral obtendo mais de 70% dos votos dos membros que participaram da eleição do dia 3 de dezembro de 2021.

Para cumprir os ditames legais, a escolha do chefe do MPCE é feita em duas fases. A primeira é a preferência dos cerca de 405 profissionais da instituição.

Após o resultado da vontade de promotores e procuradores, uma lista tríplice, com os três mais votados, é encaminhada ao governador Camilo Santana, que faz a escolha.

Histórico

Manuel Pinheiro tomou posse como promotor de Justiça em 1996. Foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) entre 2009 e 2011; diretor, em dois mandatos (2004/2005 e 2012/2013), da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP); vice-presidente por dois mandatos (2013/2016 e 2016/2019) da International Association of Prosecutors (IAP); assessor internacional do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) entre 2015 e 2016; diretor da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) de 2016 a 2018; e coordenador do Projeto Tempo de Justiça, entre 2017 e 2019. Foi eleito para o primeiro mandato de procurador-geral de Justiça em dezembro de 2019, após conquistar 71% dos votos.