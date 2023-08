Lula encerra visita a continente africano no Encontro de Países de Língua Portuguesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra a semana de visitas a países do continente africano neste domingo (27), quando participa da Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe.

Segundo o Itamaraty, as discussões do encontro devem ser centradas no "apoio mútuo para negociações em outros organismos internacionais". O presidente retorna ao Brasil ainda neste domingo.

Lula iniciou a semana na África do Sul, onde participou do encontro da cúpula do Brics, formada pelo Brasil, Rússia, China e África do Sul. O foco da reunião era a discussão sobre a entrada de novos países no bloco.

Na sequência, ele esteve em Angola. Lá, defendeu reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas e criticou a falta de representatividade da América Latina, África e Ásia no grupo.

Essa é a primeira vez que o presidente brasileiro visita o continente africano neste terceiro mandato. Nos discursos, Lula reafirmou que pretende aproximar Brasil e África, em estratégia semelhante à adotada em seus dois primeiros governos: a de intensificar a parceria com países do Sul global.

"A volta ao Brasil ao continente africano não deveria ser uma volta, porque nós nunca deveríamos ter saído do continente africano. O Brasil não tem noção de quantas coisas poderemos fazer. Eu acho que a África oferece ao Brasil as oportunidades que o Brasil fica procurando, às vezes, em outros lugares", disse em discurso na Angola, na sexta-feira (25).

O presidente disse ainda que as pessoas "muitas vezes, por ignorância" consideram que o Brasil deveria "fazer negócio com países ricos".

"E não se dão conta que os países ricos muitas vezes não querem fazer negócio conosco. Eles querem exportar para nós produtos de alto valor agregado e querem comprar de nós apenas commodities, soja, minério de ferro, milho e carne", ressaltou.