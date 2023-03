Luizianne Lins é eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados

A deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) foi escolhida presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHMI) da Câmara Federal nesta quarta-feira (15). Atualmente, ela também integra a Comissão de Cultura da Casa.

“Depois de tempos difíceis, é o momento do Brasil se reencontrar com o que há de melhor nos corações do nosso povo. É tempo de se reencontrar no respeito à diversidade e a todos os direitos humanos e no acolhimento a todos os seres humanos que sofrem neste país. Em busca de mais justiça, liberdade, igualdade, fraternidade. É uma honra assumir a Comissão de Direitos Humanos neste momento; com muita dedicação, faremos desse colegiado uma referência na luta do nosso povo e desta Casa”, afirma Luizianne.

Eleita deputada federal pela primeira vez em 2014, a ex-prefeita da Fortaleza também foi relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, além de membro da Comissão da Comissão de Ciência e da CPMI das Fake News ao longo dos mandatos.

Nesta legislatura, ela realiza feito semelhante ao de 2002, quando presidiu Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Atribuições

À frente do colegiado na Câmara Federal, Luizianne deve manejar as denúncias relativas a ameaça ou violação de direitos humanos, fiscalizar e acompanhar programas do governo nessa área e colaborar com entidades não-governamentais na defesa dos direitos humanos.

O colegiado também realiza estudos relativos ao cenário deste tema no Brasil e no mundo, para alertar a população e auxiliar as demais comissões da Casa, entre outras funções.