Luciana Santos é anunciada por Lula como ministra da Ciência e Tecnologia; veja perfil

A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos (PCdoB), foi anunciada pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (22), como ministra da Ciência e Tecnologia na gestão 2023-2026.

Luciana, de 57 anos, é ex-deputada estadual e federal e presidente nacional do PCdoB, um dos partidos que estiveram com Lula na campanha eleitoral e que integrarão a base parlamentar do petista.

Após a vitória de Lula, integrou o conselho político da equipe de transição, grupo de lideranças partidárias que coordenou os trabalhos.

Engenheira natural de Recife, Luciana começou sua trajetória política no movimento estudantil, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora de Pernambuco. Ela foi eleita em 2018 junto com Paulo Câmara (PSB), e ambos encerram o mandato neste mês.

Secretária de Ciência e Tecnologia

Segundo informações do g1, ela também foi prefeita de Olinda por dois mandatos, e secretária estadual de Ciência e Tecnologia.

A futura ministra chegou a concorrer novamente a vice-governadora na última eleição, na chapa liderada por Danilo Cabral (PSB), que não se elegeu.