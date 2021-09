Justiça determina quebra de sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro

Durante a candidatura para reeleição ao cargo de vereador, no ano passado, Carlos declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter R$ 20 mil em espécie guardados em casa.

No pedido da quebra de sigilo, os investigadores revelam a existência de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, que aponta duas operações financeiras suspeitas envolvendo o vereador.

Uma delas, no valor de R$ 1,7 milhão, foi feita por Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe do vereador, entre os anos de 2007 e 2019. Carlos foi citado na comunicação do Coaf por ser sócio de uma empresa com a mãe.

O que diz a defesa

A defesa do vereador Carlos Bolsonaro disse em nota que "a aquisição do imóvel localizado na Tijuca já foi objeto de análise pelo MP no ic 3191 e foi arquivado em 2005, após análise das informações financeiras que demonstravam a compatibilidade com os rendimentos à época".

"A quantia utilizada em 2009, para pagamento de uma despesa pessoal, é absolutamente compatível com os rendimentos do vereador, assim como os valores devidamente declarados a Justiça Eleitoral no ano de 2020", diz também o texto.