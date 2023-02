José do Lalá vence eleição suplementar e é eleito prefeito de Palhano

O candidato José do Lalá (PT) foi eleito, neste domingo (5), para comandar a cidade de Palhano, no Interior do Ceará. Às 18h25, com 100% das urnas apuradas, José tinha 51,27% dos votos válidos, conforme o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).

Ele disputava o pleito com Batista de Mariana (PSD), que alcançou 48,73% dos votos.

Após a morte do prefeito e do vice do município, os eleitores tiveram de voltar às urnas para escolher quem irá ocupar a Prefeitura da cidade pelos próximos dois anos.

Mais de 8,8 mil pessoas estavam aptos a votar no município nesta eleição suplementar, mas 7.681 eleitores compareceram às seções.

Conheça José do Lalá

Foto: Reprodução / Instagram

Vereador mais votado em Palhano em 2020, José Luciano Silva, mais conhecido como José do Lalá, concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito da cidade. Ele é sobrinho de Dinho Nunes – prefeito reeleito do município e que faleceu em abril de 2021.

O petista tem como um dos principais apoiadores o deputado estadual Fernando Santana (PT), além de ter recebido declarações de apoio de importantes lideranças do Estado, como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), a senadora Augusta Brito (PT) e o deputado federal José Guimarães (PT).

A chapa tem ainda como candidata a vice a vereadora de Palhano Joelma Xavier (PDT), que chegou a exercer o comando da Prefeitura municipal, de forma interina, em dezembro de 2022.

Quem era o adversário de José do Lalá

O adversário do petista foi Batista de Mariana (PSD). Ele foi candidato tanto em 2016 como em 2020 à Prefeitura de Palhano. Nas últimas eleições municipais, acabou ficando na 2ª colocação, com 39,08% dos votos válidos na cidade.

Batista é apoiado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, presidente do PSD Ceará, além de parlamentares, como os federais Domingos Neto (PSD).

Entenda o que houve com a gestão de Palhano

Legenda: Eleitores da cidade de Palhano, no Interior cearense, voltaram às urnas neste domingo, 5 de fevereiro Foto: Divulgação/Prefeitura de Palhano

Em abril de 2021, o prefeito Dinho Nunes, eleito em 2020, morreu por complicações da Covid-19. Ele estava no segundo mandato à frente do Executivo municipal.

O vice Francisco Erisson, conhecido como Chico do Joaquinzinho, assumiu o cargo, mas faleceu em dezembro de 2022. Divulgada à época, a causa teria sido um após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Nos últimos dois meses, Palhano teve dois gestores municipais diferentes. Com a dupla vacância no cargo de prefeito, quem deveria assumir de forma interina era o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza.

Em dezembro, a presidência era ocupada pela vereadora Joelma Xavier (PDT) que, então, assumiu a Prefeitura de Palhano. Ela agora concorre ao cargo de vice-prefeita.

Mas a gestão de Joelma Xavier durou apenas um mês. Isto porque, em janeiro de 2023, o vereador Simplício Galvão assumiu como presidente da Câmara Municipal, se tornando, assim, prefeito interino de Palhano.

As mudanças acabaram fazendo com que a cidade passasse pela inusitada situação de ter quatro prefeitos em pouco mais de dois anos – somadas as gestões de Dinho Nunes e de Chiquinho de Joaquinzinho.