Morre Chico do Joaquinzinho, prefeito de Palhano

O prefeito do município de Palhano, Francisco Erisson, conhecido como Chico do Joaquinzinho, morreu na tarde desta quinta-feira (1º).

Informações de portais locais apontam que o gestor estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da capital, Fortaleza, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Porém, a causa da morte não foi divulgada oficialmente pelos familiares ou pelo executivo municipal.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Palhano disse que Chico do Joaquinzinho foi "exemplo de filho, pai, esposo e homem público" e que sempre será lembrado com "alegria e gratidão".

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), lamentou o falecimento do político. "Que ele siga na paz de Deus. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e à população do município [de Palhano]", escreveu a gestora.

Era vice-prefeito

Chico do Joaquinzinho era vice-prefeito antes de assumir o comando de Palhano no ano passado, após a morte do prefeito Dinho (PT).