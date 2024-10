Ipec Juazeiro do Norte 3ª rodada: Glêdson Bezerra tem 50%; Fernando Santana, 48%, nos votos válidos

A terceira rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte divulgada, neste sábado (5), indica o candidato Glêdson Bezerra (Podemos) com 50% das intenções de votos válidos, seguido de Fernando Santana (PT) com 48%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Os votos válidos são aqueles efetivados pelos eleitores, desconsiderando os votos brancos, nulos e indecisos. Entretanto, o Ipec alerta que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.

Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO) aparecem em seguida com 2% e 1%, respectivamente.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Juazeiro do Norte. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

PESQUISA ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada, Glêdson Bezerra (Podemos) tem 46%, Fernando Santana (PT), 44%. Os candidatos Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO) aparecem em seguida com 2% e 1%, respectivamente.

Na modalidade estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada ao lado da identificação de qual partido são filiados.

Branco/Nulo totalizam 4% dos entrevistados. Não sabe/Não respondeu somam 4%.

COMPARATIVO

A primeira rodada da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte foi divulgada no último dia 5 de setembro. Nela, Glêdson Bezerra (Podemos) aparecia com 49% das intenções de voto, seguido de Fernando Santana (PT) com 37%. Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO) estavam com 3% e 2%, respectivamente. Branco/Nulo totalizavam 7% dos entrevistados. Não sabe/Não respondeu somavam 3%.

A segunda rodada foi divulgada em 19 de setembro, quando o candidato Glêdson Bezerra (Podemos) aparecia com 45% das intenções de voto, seguido de Fernando Santana (PT) com 41%. Os dois estavam tecnicamente empatados. Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO) estavam com 3% e 1%, respectivamente. Branco/Nulo totalizavam 4% dos entrevistados. Não sabe/Não respondeu somavam 5%.

A margem de erro e o índice de confiança é o mesmo nas três rodadas.

3ª RODADA IPEC JUAZEIRO DO NORTE — Se a eleição para prefeito de Juazeiro do Norte fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?

Glêdson Bezerra (Podemos): 46%

Fernando Santana (PT): 44%

Sued Carvalho (UP): 2%

Lino Alves (PCO): 1%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 4%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) sob protocolo CE-07084/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes que estão concorrendo em Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) tem 41%, seguido de Fernando Santana (PT), com 37%. Sued Carvalho (UP), tem 1% e Lino Alves (PCO) tem 0%.

Outros somam 0%. Branco ou nulo totalizam 7%. Não sabem ou preferem não opinar têm 14%.

Na primeira rodada do levantamento, Glêdson Bezerra (Podemos) tinha 40%, seguido de Fernando Santana (PT), com 22%. Sued Carvalho (UP) tinha 1%. Lino Alves (PCO) não tinha pontuado. Outros somavam 1%. Branco ou nulo totalizavam 12%. Não sabiam ou preferiam não opinar eram 25%.

Na segunda rodada, Glêdson Bezerra (Podemos) tinha 36%, seguido de Fernando Santana (PT), com 30%. Sued Carvalho (UP) e Lino Alves (PCO) foram citados espontaneamente pelos entrevistados, mas não chegaram a pontuar. Outros somavam 1%. Branco ou nulo totalizavam 10%. Não sabiam ou preferiam não opinar eram 23%.