Camilo Santana faz maratona de visitas a municípios nos últimos atos de campanha

Nos dois últimos dias de campanha, o ministro da Educação, Camilo Santana, corre uma maratona de viagens e eventos de campanha eleitoral na Capital e no Interior do Estado. Entre sexta e sábado, ele esteve em cinco cidades reforçando o apoio a candidatos do PT e de partidos aliados à base governista.

Desde o início da campanha, o ministro priorizou a candidatura do correligionário Evandro Leitão, em Fortaleza, mas percorreu praticamente todas as regiões do Estado, com foco no Cariri, berço político dele.