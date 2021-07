Indicação de André Mendonça ao STF é oficializada por Jair Bolsonaro

A indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (13).

Para assumir o cargo, o magistrado ainda terá que ser submetido a uma sabatina no Senado Federal, onde a indicação será votada no plenário. É necessário que a maioria da Casa legislativa, 41 dos 81 senadores, aprove a indicação para que Mendonça possa ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte.

Caso aprovado, ele substituíra o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou na segunda-feira (12). Ele era o decano do STF, o mais antigo dos membros.

Conforme o portal G1, a publicação no DOU registrou a mensagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviada ao Senado contendo o nome de Mendonça como indicado para a vaga disponível na Corte federal.

Na última quarta-feira (7), o gestor federal já havia informado a intenção de designar para a vaga o atual advogado-geral da União, André Mendonça.

Bolsonaro disse, em entrevista à rádio Guaíba, que Mendonça tem "um notável saber jurídico" e é um homem "sério, humilde", que "não abre mão das suas convicções". "É uma pessoa ideal para o Supremo".

A primeira indicação do presidente para o STF foi a do ministro Kassio Nunes.

Resistência do Senado

O nome de Mendonça encontra dificuldade para ser aprovado na Casa legislativa. A principal razão do incômodo é o histórico do magistrado à frente do Ministério da Justiça, quando ele solicitou que a Polícia Federal investigasse jornalistas e opositores do governo com base na Lei de Segurança Nacional.

Para tentar reduzir a oposição, Mendonça tem circulado pelo Senado em busca de apoio dos parlamentares. Ele almoçou recente com senadores de PL, DEM, PP e PSDB, quando ouviu reclamações dos congressistas sobre decisões monocráticas de ministros do Supremo que entram em confronto com o Congresso.

Oração em sessões do STF

Bolsonaro revelou à rádio Guaíba que, caso Mendonça chegue ao STF, a corte deve passar a abrir algumas sessões com orações.

Jair Bolsonaro presidente da República "Como é bom, se uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começassem com uma oração do André. [...] Uma pitada de religiosidade, de cristianismo dentro do Supremo, é bem-vinda."

Bolsonaro entrou em choque com o Supremo em diferentes ocasiões. A corte já derrubou medidas editadas pelo Executivo e conduz investigações que miram em aliados do Palácio do Planalto.

Ao longo da entrevista à rádio, o presidente fez uma série de ataques ao ministro do STF Luís Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O magistrado se tornou alvo de Bolsonaro por ser contra o voto impresso.

Quem é André Mendonça