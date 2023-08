Greve das prefeituras: prefeitos do Ceará fazem mobilização na Assembleia Legislativa

Em alusão à paralisação nas prefeituras de diferentes estados do País, prefeitos se reuniram na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em mobilização contra a perda de recursos públicos que sustentam as gestões. Ao todo, 171 dos 184 municípios cearenses aderiram à greve dos gestores, paralisando serviços públicos que não são essenciais nas cidades nesta quarta-feira (30).

De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Júnior de Castro (sem partido), que também é prefeito de Chorozinho, a queda no repasse de recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), por exemplo, pode impactar nos serviços prestados pelas administrações públicas. Segundo ele, há cidades que dependem de forma integral da receita do Fundo, que é enviada pela União.

Júnior de Castro (sem partido) Presidente da Aprece e Prefeito de Chorozinho "O que a gente quer aqui é despertar a sociedade de que as políticas públicas acontecem nas cidades, nos municípios. A paralisação acontecerá independente da vontade do gestor, acontecerá por falta de pagamento de salários, de fornecedores, de falta de pagamento de prestadores de serviços e é isso que a gente quer evitar"

Prefeito de Moraújo, Carlos Áquila justifica que muitos municípios estão com as despesas sobrecarregas por estarem arcando com compromisso que são de responsabilidade do Estado ou da União.

"A gente vem se deparando com várias despesas que não são competência dos municípios, mas a população acaba cobrando da gente como gestor, e nós que estamos mais próximo acabamos recebendo, como cirurgias eletivas — que não competem aos municípios", ressalta.

Ele acrescenta, ainda, que isso impacta no investimento nos serviços de obrigatoriedade municipal.

Carlos Áquila Prefeito de Moraújo "A gente deixa de estar investindo nos PSF, na atenção básica para investir em cirurgias eletivas. (...) Ao invés de estar dando mais qualidade para os nossos alunos de escola municipal, estamos tendo que gastar com transporte universitário, que não é competência do município"

Município do Ceará que aderiram a greve

Abaiara Acaraú Acopiara Aiuaba Alcântaras Altaneira Alto Santo Amontada Antonina do Norte Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Ararendá Araripe Aratuba Arneiroz Assaré Aurora Baixio Banabuiú Barbalha Barreira Barro Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Boa Viagem Brejo Santo Camocim Campos Sales Canindé Capistrano Caridade Cariré Caririaçu Carnaubal Cascavel Catarina Catunda Caucaia Cedro Chaval Choró Chorozinho Coreaú Crateús Crato Croatá Cruz Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Eusébio Farias Brito Forquilha Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Granjeiro Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Guaramiranga Hidrolândia Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icapuí Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipú Iracema Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapiúna Itarema Itatira Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jaguaruana Jardim Jati Jijoca de Jericoacoara Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Madalena Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Mauriti Milagres Milhã Miraíma Missão Velha Mombaça Monsenhor Tabosa Morada Nova Moraújo Mucambo Mulungu Nova Olinda Novo Oriente Ocara Orós Pacajus Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Pedra Branca Penaforte Pentecoste Pereiro Pindoretama Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Quixeré Redenção Reriutaba Russas Saboeiro Salitre Santana do Acaraú Santana do Cariri São Benedito São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe São Luís do Curu Senador Pompeu Senador Sá Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tauá Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Umari Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Várzea Alegre Viçosa do Ceará

Municípios do Ceará que não aderiram a greve

Acarape Cariús Fortaleza Horizonte Ipueiras Itapipoca Morrinhos Nova Russas Parambu Sobral Ubajara Santana do Acaraú Meruoca

Os dados foram repassados pela Aprece.