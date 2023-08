Governo Federal publica portaria com recursos para complementar piso da enfermagem; veja valores

O Ministério da Saúde publicou nessa quarta-feira (16) a portaria que define os recursos federais que serão enviados aos estados e municípios para complementar o piso salarial nacional de enfermeiros, parteiras e técnicos e auxiliares de enfermagem. De acordo com a pasta, o primeiro repasse será feito até a próxima segunda-feira (21).

No início deste mês, os servidores de enfermagem vinculados ao Ministério da Saúde receberam três parcelas do valor complementar relativo a maio, junho e a parcela de julho. Ao todo, o Governo Federal liberou R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do piso para todos os profissionais da categoria no País.

O documento indica que, para o Governo do Ceará, serão destinados R$ 16.186.450. Já para a Prefeitura de Fortaleza serão R$ 33.926.317.

Veja os valores que serão repassados às prefeituras cearenses:

Abaiara: R$ 73.578

Acarape: R$ 272.723

Acaraú: R$ 913.638

Acopiara: R$ 827.181

Aiuaba: R$ 386.362

Alcântaras: R$ 210.752

Altaneira: R$ 187.885

Alto Santo: R$ 318.143

Amontada: R$ 513.850

Antonina do Norte: R$ 121.627

Apuiarés: R$ 214.385

Aquiraz: R$ 226.000

Aracati: R$ 1.106.189

Aracoiaba: R$ 652.432

Ararendá: R$ 207.366

Araripe: R$ 91.583

Aratuba: R$ 138.292

Arneiroz: R$ 90.349

Assaré: R$ 264.658

Aurora: R$ 378.476

Baixio: R$ 188.897

Banabuiú: R$ 268.894

Barbalha: 3.625.935

Barreira: 249.042

Barro: R$ 353.064

Barroquinha: R$ 230.797

Baturité: R$ 23.437

Beberibe: R$ 305.002

Bela Cruz: R$ 391.106

Boa Viagem: R$ 716.446

Brejo Santo: R$ 745.692

Camocim: R$ 871.663

Campos Sales: R$ 268.846

Canindé: R$ 972.479

Capistrano: R$ 275.143

Caridade: R$ 293.418

Cariré: R$ 366.619

Caririaçu: R$ 336.661

Cariús: R$ 203.397

Carnaubal: R$ 510.247

Cascavel: R$ 1.322.458

Catarina: R$ 277.913

Catunda: R$ 268.606

Caucaia: R$ 3.507.211

Cedro: R$ 247.284

Chaval: R$ 390.279

Choró: R$ 219.063

Chorozinho: R$ 273.749

Coreaú: R$ 509.914

Crateús: R$ 2.146.414

Crato: R$ 2.627.250

Croatá: R$ 310.669

Deputado Irapuan Pinheiro: R$ 206.432

Erere: R$ 260.816

Eusébio: R$ 1.196.053

Farias Brito: R$ 153.499

Forquilha: R$ 335.173

Fortaleza: R$ 33.926.317

Fortim: R$ 504.499

Frecheirinha: R$ 445.950

General Sampaio: R$ 133.355

Graça: R$ 316.046

Granja: R$ 718.280

Granjeiro: R$ 154.783

Groaíras: R$ 128.324

Guaiuba: R$ 188.425

Guaraciaba do Norte: R$ 433.680

Guaramiranga: R$ 145.746

Hidrolândia: R$ 66.187

Horizonte: R$ 732.502

Ibaretama: R$ 202.998

Ibiapina: R$ 566.617

Ibicuitinga: R$ 286.900

Icapuí: R$ 182.631

Icó: R$1.089.699

Iguatu: R$ 1.371.014

Independência: R$ 399.582

Ipaporanga: R$ 265.061

Ipaumirim: R$ 46.006

Ipu: R$ 542.218

Ipueiras: R$ 621.622

Iracema: R$ 62.790

Irauçuba: R$ 3.118

Itaiçaba: R$ 250.152

Itaitinga: R$ 315.275

Itapajé: R$ 656.620

Itapipoca: R$ 2.906.338

Itapiúna: R$ 228.986

Itarema: R$ 530.700

Itatira: R$ 537.324

Jaguaretama: R$ 325.604

Jaguaribara: R$ 269.225

Jaguaribe: R$ 346.802

Jaguaruana: R$ 520.933

Jardim: R$ 284.616

Jati: R$ 164.671

Jijoca de Jericoacoara: R$ 62.674

Juazeiro do Norte: R$ 2.172.117

Jucás: R$ 476.379

Lavras da Mangabeira: R$ 321.987

Limoeiro do Norte: R$ 1.573.898

Madalena: R$ 420.698

Maracanaú: R$ 3.370.353

Maranguape: R$ 1.207.278

Marco: R$ 273.263

Martinópole: R$ 211.381

Massapê: R$ 380.364

Mauriti: R$ 363.028

Meruoca: R$ 245.059

Milagres: 471.916

Milhã: R$ 180.076

Miraíma: R$ 337.545

Missão Velha: R$ 364.378

Mombaça: R$ 563.809

Monsenhor Tabosa: R$ 441.502

Morada Nova: R$ 754.710

Moraújo: R$ 256.594

Morrinhos: R$ 353.604

Mucambo: R$ 307.673

Mulungu: R$ 124.441

Nova Olinda: R$ 213.150

Nova Russas: R$ 519.845

Novo Oriente: R$ 361.117

Ocara: R$ 375.800

Orós: R$ 206.831

Pacajus: R$ 413.737

Pacatuba: R$ 997.167

Pacoti: R$ 228.978

Pacujá: R$ 156.701

Palhano: R$ 258.774

Palmácia: R$ 88.774

Paracuru: R$ 295.716

Paraipaba: R$ 398.753

Parambu: R$ 648.457

Paramoti: R$ 151.157

Pedra Branca: R$ 926.742

Penaforte: R$ 220.806

Pentecoste: R$ 526.823

Pereiro: R$ 257.760

Pindoretama: R$ 402.591

Piquet Carneiro: R$ 343.282

Pires Ferreira: R$ 252.330

Poranga: R$ 218.132

Porteiras: R$ 201.001

Potengi: R$ 93.080

Potiretama: R$ 245.016

Quiterianópolis: R$ 470.481

Quixadá: R$ 1.828.926

Quixelô: R$ 237.837

Quixeramobim: R$ 1.322.084

Quixerê: R$ 213.889

Redenção: R$ 476.569

Reriutaba: R$ 505.183

Russas: R$ 983.112

Saboeiro: R$ 326.409

Salitre: R$ 296.363

Santa Quitéria: R$ 606.787

Santana do Acaraú: R$ 193.857

Santana do Cariri: R$ 154.650

São Benedito: R$ 528.087

São Gonçalo do Amarante: R$ 1.348.503

São João do Jaguaribe: R$ 180.513

São Luís do Curu: R$ 7.945

Senador Pompeu: R$ 477.746

Senador Sá: R$ 120.723

Sobral: R$ 5.946.636

Solonópole: R$ 528.178

Tabuleiro do Norte: R$ 495.788

Tamboril: R$ 654.409

Tarrafas: R$ 173.446

Tauá: R$ 1.464.311

Tejuçuoca: R$ 300.820

Tianguá: R$ 1.307.561

Trairi: R$ 576.173

Tururu: R$ 334.396

Ubajara: R$ 553.253

Umari: R$ 285.280

Umirim: R$ 302.436

Uruburetama: R$ 254.997

Uruoca: R$ 255.348

Varjota: R$ 514.529

Várzea Alegre: R$ 661.824

Viçosa do Ceará: R$ 487.918

Pagamento em nove parcelas

O repasse dos recursos foi possível após a conclusão de um levantamento de dados dos profissionais da enfermagem vinculados aos estados, municípios e Distrito Federal. As informações foram encaminhadas ao Ministério da Saúde pelos gestores locais.

De acordo com a pasta, os profissionais receberão nove parcelas em 2023, valores que são retroativos ao mês de maio e que incluem o 13º salário.