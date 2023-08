Governo do Ceará envia projeto do piso salarial da enfermagem para Assembleia Legislativa

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta quarta-feira (30), a mensagem que autoriza o pagamento do piso salarial da enfermagem para os profissionais vinculados ao Estado. Com isso, o texto é enviado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para análise dos deputados.

Após aprovação, a matéria volta para o Executivo, que deve sancioná-la. A lei federal fixa os novos salários em R$ 4.750 para enfermeiros, em R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e em R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

"O projeto de lei está sendo enviado para a Assembleia Legislativa. Pedimos o apoio dos parlamentares para garantirmos esse reconhecimento às trabalhadoras e trabalhadores da área que cuidam com tanta dedicação e zelo da saúde dos cearenses", afirmou o governador.