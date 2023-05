Governo do Ceará convoca 600 aprovados no concurso da Funsaúde

O Governo do Ceará convocou mais 600 profissionais aprovados no último concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), segundo divulgado pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira (24). Os nomeados sairão no Diário Oficial do Estado (DOU).

Até o fim do ano, 2 mil profissionais serão convocados para atuar na Secretaria da Saúde (Sesa). "Desejo boa sorte e ótimo trabalho a todas e a todos!", escreveu o chefe do Executivo Estadual nas redes sociais.

Ao todo, 6 mil pessoas foram aprovadas no último certame realizado pela Funsaúde. A convocação tem sido escalonada e neste ano, terá nomeações até dezembro.

Concurso Funsaúde

Segundo publicado pelo colunista Inácio Aguiar, outros 600 aprovados serão convocados em setembro e mais 800 em dezembro, conforme informações do Governo.

O certame foi realizado em 2021 pela Funsaúde. A Fundação, inclusive, será extinta e incorporada à Sesa. O Estado divulgou mudanças tanto na forma de contratação como nas atribuições da entidade.

As aprovações são inclusive alvos de polêmica e até foram parar na Justiça. Candidatos reclama sobre a demora nas convocações e por não terem data certa para assumir os cargos.

Neste mês, inclusive, a Justiça Estadual negou um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) pela convocação imediata dos profissionais.