Governadores do Nordeste pretendem implementar auxílio de R$ 500 para órfãos da Covid-19

O presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou que os governadores da região irão propor a criação de um auxílio social de R$ 500 para órfãos de pai e mãe por causa da pandemia.

Chamada de Nordeste Acolhe, a iniciativa será enviada às respectivas assembleias legislativas para que os deputados estaduais possam apreciar.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), participou do encontro virtual.

De acordo com Dias, a previsão é de que até agosto o projeto seja implantado. Ele disse ainda que a iniciativa será lançada oficialmente nos próximos dias.

Pós-Covid

"Esse é um compromisso não apenas social, mas uma preocupação com os efeitos pós-Covid. É claro que vamos cuidar de forma mais ampla na área social, buscando a geração de emprego e renda, as condições de manutenção do auxílio emergencial e a ampliação de investimento, mas há uma condição particularmente especial que atingiu mais de 500 famílias no nosso estado, e essas famílias terão acolhimento por parte do estado e do Consórcio", disse o petista.

Em reunião com o Fórum dos Governadores do Nordeste acertamos a implementação do projeto Nordeste Acolhe. O nosso estado se compromete a fornecer auxílio social no valor de R$500,00 para órfãos de pai e mãe da Covid-19. pic.twitter.com/vczkKBgW09 — Wellington Dias (@wdiaspi) July 19, 2021

De acordo com o Governo do Ceará, mais detalhes sobre o projeto serão informados no lançamento do Nordeste Acolhe. No Estado, a Assembleia Legislativa também está em recesso até o próximo mês.