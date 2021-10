Flávio Bolsonaro critica relatório final da CPI da Covid: 'qualquer estagiário' arquivaria

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou que denunciará o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), por crimes cometidos contra depoentes, que teriam sido constrangidos na comissão. Para o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o relatório final é fraco, "não para em pé", e "qualquer estagiário" arquivaria o documento.

"Tenho a convicção de que, assim que [o relatório] for analisado juridicamente por qualquer estagiário em direito, onde quer que for parar esse relatório, ele será arquivado", declarou o parlamentar, que novamente reforçou que a CPI não teria competência para investigar chefe do Executivo nacional.