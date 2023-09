Filho do prefeito de Tianguá divulga vídeo para negar boatos sobre a morte do pai

O filho de Luiz Menezes (PSD), prefeito de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (29) para desmentir a informação de que seu pai teria morrido. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Anderson Lima disse que tem sido procurado por diversas pessoas que alegam ter sido informadas sobre a morte do gestor.

"Estou aqui para fazer um pedido extraordinário para vocês. Tenho recebido ligações constantemente, inclusive de madrugada, o que me causa grande sofrimento e faz com que eu ligue para o meu pai para saber como estão as coisas", inicia o rapaz.

Segundo ele, a história tem se espalhado na cidade. Alguns chegam a dar conta de que Menezes estaria doente. "Não existe nada disso", negou o dono da postagem, pontuando que chegou a receber uma reclamação por incomodar o chefe do Executivo durante a madrugada.

Ao que disse Anderson, está tudo bem com o político e tudo não se passa de uma "fake news". Ele aproveitou ainda para pedir empatia, para ele e para a família, que estaria passando por situações desagradáveis devido à notícia falsa que está se espalhando.

"Prefeito Sumido"

Acusado de se afastar das suas atividades sem a autorização da Câmara Municipal e sem dar espaço para seu vice, Luiz Menezes tem enfrentado polêmicas neste ano por suposto "sumiço".

O agente público foi alvo de um inquérito do Ministério Público do Ceará (MPCE) - que foi arquivado - e é investigado pela Polícia Civil por um suposto caso de falsificação de documento público. Como publicado em julho pelo Diário do Nordeste, a segunda apuração corre sob segredo de Justiça.

Mesmo com o arquivamento do processo do MPCE, a oposição reforçou que, na época da reportagem, o prefeito seguia sem tratar diretamente com os atores políticos do município. O líder do governo, vereador Claudohelder (PSD), negou essa versão e atribuiu as críticas da oposição a "questões políticas".

Uma representação chegou a ser apresentada no Legislativo municipal no início do ano, mas o protocolo foi barrado pela base, que permanecia unida mesmo com as queixas. Opositores apontaram que isso ocorreu graças a uma articulação do governo para acomodar familiares do gestor e de governistas em cargos do primeiro escalão do Município.

Na oportunidade, a Prefeitura de Tianguá chegou a ser procurada pela reportagem para comentar as declarações dos membros da oposição e apresentar a sua versão diante das críticas políticas, mas não obteve nenhum retorno.