Ferruccio Feitosa anuncia saída da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza

Ferruccio Feitosa, secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos da prefeitura de Fortaleza, anunciou o desligamento da Pasta para se dedicar exclusivamente à campanha do ex-prefeito Roberto Cláudio, pré-candidato ao Governo do Ceará.

O agora ex-secretário fez o anúncio pelas redes sociais nesta sexta-feira (5). "Comunico que me desliguei, hoje, da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos para me dedicar totalmente à campanha", escreveu ele em postagem no Instagram.

Trajetória de Ferruccio

Ferruccio assumiu a Pasta de Conservação e Serviços Públicos na gestão do prefeito José Sarto (PDT), em 2021. Empresário e advogado, foi secretário do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) e também comandou a Secretaria Especial da Copa 2014 (Secopa).

Ele ainda foi presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece) e titular da Secretaria Regional II de Fortaleza.