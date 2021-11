Ex-governador de Goiás Iris Rezende morre aos 87 anos

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, morreu aos 87 anos, na madrugada desta terça-feira (9), em São Paulo. Ele estava internado há três meses em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A morte foi confirmada na madrugada desta terça no perfil oficial do político.

Internado desde 6 de agosto último, Iris passou por cirurgia e foi intubado, em Goiânia. No dia 31 daquele mês, ele apresentou piora no quadro de saúde e foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Segundo a assessoria, no último sábado (6), ele foi novamente intubado para tratar uma forte infecção.

O corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, a partir das 11h, em Goiânia. O sepultamento será no cemitério Santana, também na capital, e está previsto para ocorrer às 17h.

O político deixa esposa, a ex-deputada federal Iris de Araújo, os filhos Ana Paula Rezende Machado Craveiro, Adriana Rezende e Cristiano Rezende e os netos Daniel e Mariana.

Trajetória política

Iris Rezende era formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 1950, iniciou a carreira política como vereador de Goiânia.

Ele se manteve no cargo de 1966 a 1969, quando foi cassado pela ditadura militar. Em 1982, ele foi eleito governador.

Durante as gestões, em 1990, assumiu o Ministério da Agricultura durante o governo do então presidente José Sarney. Em 1994, foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso.

Em 2004, se candidatou à Prefeitura de Goiânia, quando venceu prefeito Pedro Wilson (PT).

Após concluir o quarto mandato como prefeito de Goiânia, em dezembro de 2020, Iris encerrou a carreira política.

Repercussão

Nas redes sociais, políticos e amigos homenagearam Iris Rezende. O atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), relembrou a carreira do ex-governador e destacou que ele deixa um "dos maiores legados" na política brasileira.

Veja outras repercussões: