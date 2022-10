Ex de Pazuello diz que ex-ministro fez festa com uísque durante crise de Covid em Manaus

Andrea Barbosa, ex-esposa do general Eduardo Pazuello, revelou que o ex-ministro da Saúde promoveu "festas com uísque" durante uma das fases mais críticas da pandemia de Covid-19 no Brasil, em maio de 2020, período em que o sistema de saúde de Manaus, por exemplo, estava completamente colapsado diante do desafio de saúde pública.

"Eu surtei. Falava pra ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era neligência, sim, e que tinha gente morrendo [...] no momento em que ele estava dando uma festa", relatou a dentista ao canal My News, na madrugada desta terça-feira (25). "Eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá", continuou.

Legenda: Andrea é dentista e deu entrevista ao canal MyNews. Foto: Reprodução/YouTube

Segundo Barbosa, em relato no Instagram de alguns dias antes, enquanto a crise em Manaus acontecia, "a equipe do Ministério [da Saúde] que distribuía cloroquina esbaldava-se de uísques caros" e taifeiros do Exército "serviam a alta burguesia da cidade sem oxigênio".

Ela afirmou que chegou a questionar o ex-marido: "Você está dando festa comemorando o quê? Morte?". E ele, então, teria começado a taxá-la de louca. "Nós temos um estigma, que acompanha a gente, de que nós somos as 'ex loucas'", lamentou. Assista:

Pazuello na Saúde

Pazuello assumiu o Ministério da Saúde em abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em 2021, enfrentando críticas à sua gestão sobre a crise sanitária, foi demitido do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e realocado como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Neste ano, o general se candidatou a deputado federal pelo Rio de Janeiro e venceu, sendo o segundo mais votado do Estado.