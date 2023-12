'Evandro chega como mais um pré-candidato', diz Elmano sobre filiação de aliado ao PT Ceará

A entrada do deputado estadual Evandro Leitão nos quadros do Partido dos Trabalhadores (PT) foi comentada pelo governador Elmano de Freitas durante sua participação no Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM, desta quarta-feira (20). Para o chefe do Executivo cearense, o parlamentar chega como mais um que irá pleitear espaço na disputa pelo posto de representante da legenda nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

"Evandro chega como mais um pré-candidato, junto com Luizianne, Artur Bruno, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio; e para a gente poder dialogar muito", disse o entrevistado, quando questionado sobre o assunto. Até agora, os cinco petistas citados já formalizaram interesse na candidatura em 2024, mas a definição, segundo o presidente do PT fortalezense, deverá acontecer até o fim de março.

No início da entrevista, o gestor disse que considera a chegada do colega como "uma grande conquista do PT". "É um grande deputado estadual, uma pessoa com muita capacidade de diálogo e muito preparada", elencou, citando sua relação de amizade com o parlamentar e as atividades exercidas como aliado do seu grupo político.

Elmano enfatizou que a escolha do nome que irá colocar a cara nas urnas no próximo pleito como candidato ou candidata do partido deve ser bastante conversada. Mas, para ele, além da seleção do nome, o projeto político a ser defendido deverá ser a primeira etapa a ser cumprida pela articulação política.

"É muito importante não ficarmos só na discussão de nomes. É muito importante que o PT e seus aliados discutam duas questões: quais são os principais problemas para o povo de Fortaleza e quais são as nossas propostas para enfrentar esses problemas", defendeu.

A filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aconteceu no último domingo (17), em um evento que contou com lideranças e aliados num hotel da Beira Mar da Capital. Na ocasião em que se filiou ao PT, Leitão adotou um discurso diferente do chefe do Palácio da Abolição e desconversou sobre a sua adesão ao petismo representar o lançamento da pré-candidatura.

Legenda: Presidente da Alece se filiou ao PT no último domingo (17), em um evento que contou com a presença de aliados e correligionários. Foto: Kid Jr.

Embora haja a certeza da postergação da decisão para o próximo ano, o modelo para a eleição da representação petista ainda é uma incógnita. Correligionários, como a deputada federal Luizianne Lins, defendem a realização de prévias. Outros acreditam que a definição deverá considerar o arco de alianças que sustentam o Governo Elmano.

A saída de Evandro Leitão de sua antiga sigla, o Partido Democrático Trabalhista (PDT), ocasionou uma crise entre alas e provocou uma briga na Justiça Eleitoral. A cúpula do trabalhismo contesta a legitimidade da carta de anuência, concedida pelo presidente do diretório estadual, o senador Cid Gomes. O documento permitiu a Evandro a desfiliação com a manutenção do cargo eletivo que ocupa.