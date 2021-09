Em reunião de comissão do Congresso, deputados criticam 'interferência' do PL no BNB

As discussões sobre o futuro do Banco do Nordeste tomaram parte da reunião desta quarta-feira (29) da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Deputados federais criticaram a tentativa de interferência no BNB por parte do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que, depois de contestar o contrato do banco com uma ONG, indicou o nome do consultor Ricardo Pinheiro para a presidência da instituição. Parlamentares demonstraram preocupação com a condução da crise e questionaram o uso de critérios ideológicos na gestão do BNB. Leia também PontoPoder Bancada federal cearense reage a pedido de intervenção no BNB; PT nega vínculo com Inec Victor Ximenes Quem é Ricardo Pinto Pinheiro, o indicado do PL à presidência do Banco do Nordeste?

O assunto foi iniciado pelo deputado cearense Danilo Forte (PSDB), que cobrou um debate “com maior serenidade e seriedade” e não feito de forma “palanqueira ou eleitoreira”, criticando a politização da instituição. “É importante a gente focar nos resultados, e não na natureza ideológica dos dirigentes de qualquer organização”, pontuou, argumentando que Ricardo Pinheiro “tem atuação na área de infraestrutura e não no mercado financeiro” e, portanto, "não estaria qualificado” para o cargo.

O parlamentar tucano insinuou possível “olho gordo” do mercado privado sobre as operações do BNB e cobrou retratação do presidente do PL. “Para qualquer início de diálogo, o presidente Valdemar Costa Neto deveria fazer uma retratação, da mesma forma que fez uma agressão. Cabe agora um momento de humildade, de reconhecer que foi agressivo, que não é uma instituição qualquer, é uma instituição financeira, e a sensibilidade do mercado financeiro é muito grande”, argumentou Danilo.

A crise teve início na segunda-feira (27), quando Costa Neto publicou vídeo cobrando imediata demissão do presidente Romildo Rolim e de toda a diretoria do BNB, depois de questionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre contrato firmado desde 2003 com a ONG Instituto Nordeste Cidadania (Inec) para programas de microcrédito mantidos pelo banco.

Ligação com o PT

Já rechaçada pelo comando do PT no Ceará, a suposta ligação do partido com o Inec, argumento sustentado por governistas, também foi alvo de críticas do deputado paulista Carlos Zarattini (PT). “O PT não detém qualquer ONG. Nós temos o partido e a fundação do partido, que é regulamentar na Lei dos Partidos, nós não temos nenhuma ONG. Então, é um absurdo o presidente da República vir com essa discussão. Ele tem que avaliar se a ONG citada presta ou não um bom serviço ao Banco do Nordeste, e ponto final. Se não estiverem prestando um bom serviço, que se ativem os órgãos de controle, a CGU, o Ministério Público, o TCU, e se faça uma auditoria”, disse.

Resultados

Também durante a reunião da Comissão de Orçamento, o deputado Juscelino Filho (DEM-MA) afirmou que já vem recebendo mensagens e telefonemas de vários produtores do seu Estado, preocupados com a situação do banco, cuja atual diretoria foi defendida por ele. “Conhecemos o trabalho que o Romildo Rolim vinha desempenhando à frente da instituição, sempre com muita competência, entregando os resultados aonde tem que entregar os resultados, porque trata-se de um banco de fomento importantíssimo para o País”, afirmou o maranhense.

Nota do BNB

Na terça (29), o Banco do Nordeste publicou nota esclarecendo a parceria mantida com o Inec. Confira a publicação na íntegra: