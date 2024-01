Elmano sobre indicação do novo PGJ do CE: 'A decisão que me pareceu mais adequada para esse momento'

Elmano de Freitas Governador do Ceará

(A presença de várias autoridades no evento) demonstra uma capacidade grande de termos uma relação respeitosa e harmoniosa entre os entes, entre os poderes, isso é o mais importante. Nós temos aqui o momento da posse do novo PGJ, que mostra em suas palavras muito equilíbrio, muita sensatez para buscar o Ministério Público unificado, compromissado com causas sociais, compromissado em fazer o Ministério Público ainda mais atuante, mais forte, e evidentemente nós vamos procurar colaborar, respeitando a autonomia do Ministério Público e colaborando para que possa ser realmente fortalecido