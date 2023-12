Elmano diz que irá sancionar Programa "VaiVem Livre" na próxima segunda-feira (11)

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, nesta quinta-feira (7), que o Programa "VaiVem Livre" será sancionado na próxima segunda-feira (11). Aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a iniciativa zera a tarifa do transporte público intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza. O cronograma de implementação também será divulgado na segunda-feira, segundo Elmano. A informação foi dada durante a Caravana Federativa, realizada no Centro de Eventos.

O 'VaiVem Livre' irá conceder uma passagem de ida e outra de volta no transporte metropolitano rodoviário e metroviário entre os municípios da Região Metropolitana. Contudo, as regras e os prazos para a implantação do programa ainda vão ser regulamentados em decreto do Poder Executivo.

A passagem gratuita no transporte entre municípios da Região Metropolitana de Fortaleza foi promessa de campanha do governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo o líder do Governo Elmano, Romeu Aldigueri (PDT) serão aplicados R$ 50 milhões no programa, sendo quase R$ 10 milhões apenas para estudantes.