Veja as primeiras declarações dos 46 deputados estaduais eleitos no Ceará em 2022

Os deputados estaduais eleitos têm se manifestado após a vitória nas urnas no último domingo (2). Alguns parlamentares gravaram vídeos e publicaram textos em seus perfis oficiais. A bancada cearense na Assembleia Legisltiva é composta por 46 membros.

O resultado das urnas mostrou que os eleitores renovaram cerca de 26% das cadeiras. Dos 46 assentos, 12 deles serão ocupados por novas lideranças do Estado.

Veja o que disseram os 46 deputados estaduais eleitos em 2022:

Carmelo Neto (PL) - "O mais votado!!! Muito obrigado, Ceará"

Evandro Leitão (PDT) - "Vamos continuarjogando junto Agradeço aos 113.808 mil eleitores cearenses por mais uma vez me confiarem seu voto. Nosso maior compromisso será a promoção de políticas públicas que tragam mais dignidade e bem-estar ao povo do Ceará. Tamo junto".

Marta Gonçalves (PL) - "Agora, é trabalhar, incansavelmente, na Assembleia Legislativa, por um futuro cada vez melhor para o nosso Estado e para cada família!"

Fernando Santana (PT) - "Sou grato a minha equipe, porque acredito e defendo que ninguém constrói nada sozinho. Esse resultado também é mérito de quem trabalhou incansavelmente e, muitos, até mesmo de forma voluntária!"

Sergio Aguiar (PDT)- " Vamos juntos por mais desenvolvimento e maior produtividade dos setores que fazem nosso estado alavancar, trabalhando incansavelmente pelo crescimento do nosso Ceará e pela qualidade de vida do nosso povo".

Romeu Aldigueri (PDT) - "Só tenho a agradecer a todos vocês que confiaram e me acompanharam ao longo desses 60 dias de muita união. Sou grato por cada palavra de apoio e incentivo que recebi de vocês."

Zezinho Albuquerque (PP) - "Verificado a Deus, toda honra e toda glória!"

Dra Silvana (PL) - "REELEITOS. Continuaremos representando o povo cristão do nosso Ceará"

Gabriella Aguiar (PSD) - "Obrigada, meu povo! A retribuição virá em forma de muito trabalho"

Renato Roseno (PSOL) - "Essa vitória coletiva se dá graças à dedicação de cada um e cada uma, ao trabalho militante e à convicção da necessidade de fazer um mundo melhor desde já, começando pelo nosso chão".

Cláudio Pinho (PDT) - "Honrarei cada voto conquistado nestas eleições. Muito obrigado a todos e todas pela confiança. Seguimos juntos! Contem comigo".

Osmar Baquit (PDT) - "Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo em meu coração. Obrigado a todos os prefeitos que me apoiaram, a todos os vereadores, lideranças , amigos e especialmente minha família!"

Pr. Alcides Fernandes (PL) - "Deputado Estadual eleito! Meu muito obrigado pelos 79.207 votos! Garanto que vocês não irão se arrepender."

David Durand (Republicanos) - "Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel..." A vitória é sua!

Guilherme Landim (PDT) - "Reafirmo o meu compromisso de retribuir essa confiança com muito trabalho por todo o Ceará."

João Jaime (PP) - "Meu muito obrigado a cada cearense que nos confiou sua representatividade, manifestou apoio e foi um multiplicador."

Marcos Sobreira (PDT) - "Toda minha gratidão, meu Ceará!Foram 72.183 votos de confiança em mais um mandato. Tenham certeza que cada voto será honrado com muito mais trabalho!".

Jeová Mota (PDT) - "Muito obrigado aos 68.881 cearenses pelos votos de confiança! A gente trabalhou e acreditou juntos, por isso fizemos uma votação expressiva e linda! Minha imensa gratidão a cada um de vocês".

Agenor Neto (MDB) - "Agora vamos cuidar ainda mais do nosso povo, ao lado do nosso Senador Camilo Santana, do nosso Governador Elmano e vamos pra luta eleger Lula nosso presidente!"

Confira lista dos não reeleitos:

Antonio Granja (PDT): 49.581 mil

Audic Mota (MDB): 54.886 mil

Bruno Pedrosa (PDT): 51.620 mil

Heitor Férrer (União): 33.915 mil

Leonardo Araújo (MDB): 46.777 mil

Nizo (PT): 37.110 mil

Tin Gomes (PDT): 35.075 mil

Duquinha (Republicanos): 30.238 mil

Tony Brito (União): 32.486 mil

Acrisio Sena (PT): 30.653 mil

Gordim Araujo (PSDB): 30.357 mil

Walter Cavalcante (PV): 28.658

Antonio Henrique (PDT) - "Agradeço a Deus por essa oportunidade e peço a Ele que me ajude a fazer um trabalho de excelência. Agradeço também à nossa militância que fez uma linda campanha nas ruas de Fortaleza e no interior do estado".

Lia Gomes (PDT) - "Muito obrigada, povo cearense, por ter acreditado em mim. Essa vitória não é só minha, é nossa, é do Ceará, é de cada pessoa que me ajudou, que participou das reuniões, caminhadas, carretas, que pediu votos e que compartilhou meu conteúdo".

Queiroz Filho (PDT) - "A vocês, garanto um empenho cada vez maior pelos próximos anos na Assembleia Legislativa do Ceará em prol das causas que defendemos: educação, saúde, geração de emprego e renda, juventude e ações para os que mais precisam".

Danniel Oliveira (MDB) - "Um mandato participativo, construído por muitas mãos, que busca sempre priorizar a nossa gente. Seguiremos na Assembleia Legislativa, com ainda mais força e responsabilidade, para honrar cada um desses votos e representar o povo cearense. Meu muito obrigado a todos".

De Assis Diniz (PT) - "Muito obrigado a todos os 63.253 votos dos cearenses que confirmaram De Assis Diniz Deputado Estadual 2023–2026. Vamos à luta para trabalhar por todos!".

Moises Braz (PT) - "Vamos seguir firmes na defesa do classe trabalhadora cearense. Em especial dos agricultores e agricultoras familiar".

Oriel Filho (PDT) - "Obrigado, Ceará"

Firmo Camurça (União Brasil) - "Representarei e lutarei por todos os cearenses com muito orgulho, garra e dedicação na Assembleia Legislativa do nosso Estado."

Salmito (PDT) - "Mais uma vez o povo mostrou que quer que o nosso trabalho continue. Agradeço profundamente a confiança que vocês estão depositando em mim."

Leonardo Pinheiro (PP) - Serão mais quatro anos de dedicação e doação continua a população cearense.

Em agradecimento a mais esse mandato, prometo aos eleitores trabalhar com firmeza em busca de melhores condições de vida para todos."

Alysson Aguiar (PCdoB) - "O nosso mandando será democrático e atuante, nosso Gabinete estará sempre de portas abertas para receber todos os cearences com muita alegria e satisfação."

Davi de Raimundão (MDB) - "Quem realmente ganha com este resultado são os juazeirenses, os caririenses e os cearenses, pois, após tantos tropeços e acertos, chego ao final desta caminhada mais maduro e mais experiente do que quando a iniciei e muito mais focado na construção de um Cariri e de um Ceará maior" .

Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil) - "Quero agradecer a cada irmão e irmã cearense que confiou em mim como seu representante. Vamos seguir em frente, e juntos! Por um Ceará de oportunidades para todos. Muito obrigado".

Dr. Lucílvio Girão (PSD) - Sem declaração

Luana Ribeiro (Cidadania) - "Os humilhados serão exaltados! Conseguimos! Obrigada a todos".

Jô Farias (PT) - "Quero parabenizar todos que estiveram com a gente nesta jornada. Somos vitoriosos! Fizemos uma campanha linda, limpa, propositiva, cheia de energia positiva e amor".

Julinho (PT) - "Obrigado, Ceará".

Juliana Lucena (PT) - "Toda honra e toda glória seja dada a ti, senhor! Obrigada, obrigada, obrigada".

Missias do MST (PT) - "Esse mandato é nosso, dos povos originários, lideranças religiosos, negras e negros, juventude, dos LGBTQIAPN+, mulheres, quilombolas, Sem Terra, Movimento Brasil Popular, Movimento dos Trabalhadores Por Direitos, ao Levante Popular da Juventude, Pastorais Sociais".

Sargento Reginauro (União Brasil) - "Tenho que dizer 41.635 vezes obrigado? Não, eu farei isso ao infinito porque gratidão não tem limite! A gratidão verdadeira é para a vida".

Larissa Gaspar (PT) - "Conquistamos uma vaga na Assembleia legislativa e vamos fazer um mandato plural, que represente todas as nossas populações e que esteja próximo das demandas das comunidades e dos movimentos sociais nos quatro cantos dos Ceará".

Felipe Mota (União Brasil) - "serei eu o instrumento, a voz de cada um de vocês para lutar na Assembleia e vocês terem orgulho de dizer a cada que têm um deputado filho de Capistrano".

Dep Fernando Hugo (PSD) - "Obrigado, Ceará!"

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) - "O espírito santo nos guiará em mais 4 anos de missão como Deputado Estadual, desenvolvendo políticas públicas em defesa dos mais vulneráveis, valorizando o trabalho das Igrejas, investindo em melhorias na saúde, educação, segurança e moradia na capital e no interior do Estado."

Emilia Pessoa (PSDB) - "Obrigada minha Caucaia, Obrigada meu Ceará".

Lucinildo Frota (PMN) - "Ainda estou procurando palavras para expressar o misto de emoções que estou sentindo nesse momento, o que muitos chamavam de loucura, eu chamo de coragem!"

Stuart Castro (Avante) - "Obrigado, Ceará! Nós fomos eleitos! Hoje, o meu coração é só gratidão a cada um dos 17.239 cearenses que acreditaram nas nossas propostas. Irei dar o meu melhor para servir ao nosso povo, ao nosso Estado. Vem comigo!".