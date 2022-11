PL pede ao TSE anulação de votos de urnas com 'mau funcionamento'

O Partido Liberal (PL), legenda do presidente Jair Bolsonaro que compõe a Coligação 'Pelo Bem do Brasil', enviou um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no qual alega haver “desconformidades irreparáveis no funcionamento das urnas”. As informações são do jornal Metrópoles.

De acordo com a publicação, o documento apresentado pela legenda afirma que o Instituto Voto Legal apontou “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento das urnas com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022”. Além disso, o PL teria contratado o instituto para uma auditoria independente.

Segundo a CNN, os supostos problemas teriam sido registrados nos arquivos “logs de urna”, que configura “verdadeiro código de identificação da urna eletrônica”.

“Todas as urnas dos modelos de fabricação UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 apontaram um número idêntico de LOG, quando, na verdade, deveriam apresentar um número individualizado de identificação”, afirma a representação.

O envio do relatório ao STF já havia sido anunciado na última semana pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O partido de Jair Bolsonaro solicita que “sejam invalidados votos das urnas em que sejam comprovadas desconformidades de mau funcionamento”. No documento, a legenda pede a anulação de votos computados em 250 mil urnas.

“Nos arquivos que não contêm o código de identificação da urna eletrônica correto, é impossível correlacionar, univocamente, os dados ali registrados com os eventos realmente ocorridos no mundo fático, sejam eles votos ou intervenções humanas”, diz o documento.

“A falta de uma adequada individualização dos documentos essenciais emitidos pelas urnas e as graves consequências daí decorrentes colocam em xeque, de forma objetiva, a transparência do próprio processo eleitoral”, afirma ainda o relatório.

De acordo com a legenda, Bolsonaro venceria a eleição para presidente caso não houvesse desconformidade nas urnas.

Quem é Valdemar Costa Neto?

Valdemar Costa Neto é presidente do Partido Liberal (PL), um dos principais partidos do chamado Centrão. Foi deputado federal por São Paulo durante seis mandatos, mas renunciou após ser condenado à prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Foi julgado e condenado no escândalo do 'Mensalão' a sete anos e dez meses de prisão. Cumpriu pena em regime semiaberto e aberto. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou extinta a sua punibilidade, concedendo-lhe a liberdade.

Costa Neto começou a carreira como político aos 28 anos em Mogi das Cruzes. Formado em Administração de Empresas, foi chefe de gabinete de seu pai, Valdemar Costa Filho, então prefeito da cidade.