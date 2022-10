Tiroteio interrompe visita de Tarcísio de Freitas a comunidade do Paraisópolis, em São Paulo

A agenda de campanha do candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, foi interrompida, na manhã desta segunda-feira (17), após um tiroteio em Paraisópolis, zona sul da capital paulista.

Segundo o G1, que publicou as informações, o candidato teria deixado o local escoltado por seguranças em uma van. Nas redes sociais, o político alegou aos seus seguidores ter sido diretamente atacado, mas que sua equipe estava bem.

"Em primeiro lugar, estamos todos bem (...) Fomos atacados por criminosos", escreveu o candidato, afirmando, também, que "um bandido foi baleado" no ato. Leia o tweet:

Polícia vai apurar

Ainda não há confirmação do tiroteio pela Polícia de São Paulo. Ao G1, o delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, informou que viaturas do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) foram enviadas para apurar o ocorrido.

"Por enquanto, ainda não temos informações oficiais do que ocorreu", disse Nico.

De acordo com o G1, durante o tiroteio, o candidato e jornalistas que acompanhavam sua agenda de campanha ficaram abaixados.