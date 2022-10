Morre Paulo Roberto, filho do senador Roberto Rocha, aos 31 anos

Morreu o empresário Paulo Roberto Diniz Rocha, 31, filho do senador Roberto Rocha. A informação foi confirmada pela assessoria do senador ao portal G1.

Paulinho, como era chamado por amigos, lutava há mais de quatro anos contra um câncer e já tinha recebido a notícia de que estava livre da doença, mas poucos meses atrás foi informado de que houve o retorno da doença.

Internação

Paulo Roberto Diniz Rocha estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele era casado com a apresentadora e influenciadora digital, Carol Carvalho, e deixou um filho de quatro anos.

"Sua memória ficará em nossos corações e ele para sempre será lembrado pela alegria, tenacidade, coragem e o amor que espalhou entre todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo", diz a nota da assessoria.

De acordo com G1, o velório será realizado na Pax União, Canto da Fabril, sala 105, Centro de São Luís (MA). O horário ainda será definido, a depender do translado do corpo.