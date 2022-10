Personal trainer é acusado de agredir ex-affair na frente da namorada

Um personal trainer foi acusado de ter agredido uma terapeuta dentro de um shopping no Rio de Janeiro, em Botafogo, onde fica a academia em que eles se encontravam, na terça-feira (11). Segundo o G1, Verônica Rodrigues e Rafael Bronx tiveram um breve romance, mas ela descobriu que o profissional tinha namorada. Ao confrontá-lo, ele negou.

Verônica decidiu conversar com a jovem, e ela confirmou que era namorada de Rafael. O personal, no entanto, apareceu e começou a agredir a ex-ficante.

“Ela [namorada] ficou muito nervosa, me chamou para ir para fora da academia, e formos na direção de uma cafeteria. Ele já veio com tudo, me xingando de tudo quanto é nome. Ele me pegou pelo cabelo, me deu um soco. Nisso eu só me defendi. Consegui sair, botar a mesa na minha frente, e saí correndo”, lembrou Verônica.

Preso em flagrante

O personal foi levado para a 10ª DP, em Botafogo, e preso em flagrante. O caso foi registrado como agressão, injúria e vias de fato, ou seja, briga sem lesão corporal.

O personal pagou fiança e foi liberado. A advogada de Verônica, Juliana Bierrenbach, vai pedir que o inquérito seja transferido e passe a ser investigado pela Delegacia da Mulher.

