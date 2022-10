Homem persegue e atira em jovens após receber 'bom dia' em Dourados (MS)

Um homem de 33 anos foi preso em Dourados, no Mato Grosso do Sul, após perseguir e atirar contra três jovens que o cumprimentaram com um "bom dia". O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11). Informações são do G1.

De acordo com o registro policial, as vítimas tinham 20 e 21 anos e passavam na frente da casa do homem quando o cumprimentaram. Ele, então, teria levantado, buscado uma arma no carro e atirado contra os jovens.

Enquanto o trio corria para fugir do atirador, o homem os perseguia em uma caminhonete e teria efetuado uma série de disparos. Dois dos jovens caíram no chão e tiveram costas, pernas e braços machucados.

Investigação

De acordo com o G1, a polícia localizou a arma na casa do suspeito, escondida junto a uma peça de filtro de combustível, um coldre, 14 munições e cápsulas deflagradas.

Em depoimento, o homem disse que estava sentado na área quando se assustou com os jovens, que, segundo ele, teriam entrado pelo portão de casa. Além disso, ele alegou que disparou quatro vezes para cima.

A polícia constatou que o suspeito estava alterado e o conduziu, algemado, até a delegacia. O caso foi registrado como "homicídio simples na forma tentada", além de "posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito". As investigações continuam.