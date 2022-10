Arcebispo de Aparecida incentiva fiéis a votarem e fala em "vencer o mal e dar prioridade ao bem"

O arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, falou sobre a cidadania e a necessidade de votar. O religioso pregou a missa do Dia da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, nesta quarta-feira (12).

Durante o sermão da principal celebração do feriado em homenagem à santa da igreja católica, o arcebispo abordou a necessidade de "vencer dragões": "Cidadania que vamos vivendo também votando. É necessário exercer esse direito e poder do povo".

Arcebispo de Aparecida "Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido — a pandemia — , mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira. [...] E o dragão do desemprego, o dragão da fome. O dragão da incredulidade."

Dom Orlando Brandes disse que o Brasil precisa de paz e fraternidade e que a população precisa escutar "também o clamor do povo".

"No nosso caso, faltando pão, faltando paz, faltando fraternidade. Esses são os vinhos que todos nós precisamos nos dias de hoje", disse.

Padroeira do Brasil

Nossa Senhora Aparecida é considerada padroeira do Brasil desde do século XVIII, quando o Papa Pio XI oficializou o batismo. Mas foi apenas em 1980, com a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, que a data se tornou feriado.

O Papa chegou ao Brasil em 30 de junho de 1980, sido recebido pelo presidente da época, João Batista Figueiredo. Para aumentar seus índices de popularidade, Figueiredo oficializou o dia da padroeira do Brasil como feriado nacional.