Alunos de medicina são banidos de município após ofensas a motoboys durante jogos universitários

Acadêmicos do curso de medicina Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro, foram banidos do município de Vassouras, após serem flagrados entoando cânticos preconceituosos durante os Jogos Universitários de Medicina RJ-ES.

Vídeo que circula nas redes mostra o grupo praticando aporofobia: "Ei, eu sou playboy. Não tenho culpa que seu pai é motoboy." O comentário causou revolta, gerou críticas negativas aos estudantes e foi motivo de multa.

O caso aconteceu no último fim de semana, em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (11), o prefeito de Vassouras, Severino Dias (DEM) se reuniu com a organização do evento e decidiu expulsar os alunos da UNIG Itaperuna da cidade. “Pedimos para eles se reunirem hoje mesmo e saírem da cidade".

"Essa faculdade não participa mais de jogos aqui na nossa cidade. Os estudantes são bem-vindos aqui, mas têm que ter respeito, principalmente respeito com o ser humano", afirmou o prefeito.

Ainda conforme o gestor municipal, o "grito de guerra" foi um "ato explícito de preconceito e desrespeito a uma classe de trabalhadores digna e essencial." Severino afirmou também que a universidade será multada pela ação dos alunos. O valor, não informado, será revertido para a compra de uma moto, que será sorteada entre os motoboys de Vassouras.

"Acredito que o esporte une pessoas, raças, credos e classes. Mas tudo que ouvimos foi o contrário disto", concluiu.

Universidade estuda punição

Também nesta terça, a Universidade de Nova Iguaçu, que tem campus em Nova Iguaçu e em Itaperuna, divulgou nota lamentando o corrido.

"A UNIG não tem ingerência sobre frases ditas por seus alunos, principalmente em ambiente externo, mas que, diante dos fatos e das disposições de seu código de ética e conduta, adotará providências possíveis para que episódios similares não se repitam", informou.

