Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador da Paraíba em 2022?

Eleitores da Paraíba decidem, neste domingo (30), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos João Azevedo (PSB) e Pedro Cunha (PSDB) vão se enfrentar no segundo turno pelo Governo da Paraíba. Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 39,65% e 23,90%, no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

João Azevedo

João é formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Já foi secretário municipal e estadual de diferentes pastas, passando pelas áreas de habitação, planejamento, infraestrutura, recursos hídricos, meio ambiente, ciência e tecnologia.

Foi eleito governador da Paraíba em primeiro turno, em 2018, com 58,18% dos votos.

Pedro Cunha

Pedro Cunha Lima é advogado e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele é natural de Campina Grande, Agreste da Paraíba.

No âmbito político, foi o deputado federal mais votado da Paraíba em 2014, e se reelegeu em 2018.