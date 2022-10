Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador de Alagoas em 2022?

Eleitores de Alagoas decidem, neste domingo (30), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em Alagoas, concorrem ao cargo de governador os candidatos Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União Brasil). Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 46,64% e 26,79%. Ao todo, foram 1.802.791 votos nas urnas.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Paulo Dantas

Paulo Suruagy do Amaral Dantas, 43 anos, é natural de Maceió formado em administração de empresas pelo Centro Universitário Cesmac. Foi prefeito de Batalha entre 2005 e 2008, sendo reeleito entre 2009 e 2012.

Em 2018, venceu a eleição para deputado estadual, porém, renunciou ao cargo para assumir como governador de Alagoas, em maio de 2022, em eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa. Ele ocupou o cargo deixado por Renan Filho, que renunciou para se candidatar ao Senado.

Rodrigo Cunha

Rodrigo Santos Cunha, 41 anos, é natural de Arapiraca, sendo filho da deputada federal assassinada em 1998, Ceci Cunha.

É graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e pós-graduado em Gestão Estratégica Empresarial, pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, em Lisboa, Portugal.

Também registra uma pós-graduação em Direito do Consumidor pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp).

Em 2014, foi eleito deputado estadual e, em 2018, senador de Alagoas.