Neymar diz que participação em live de Bolsonaro é retribuição por ajuda no 'pior momento' da vida

O jogador de futebol Neymar Jr. participou de live com o presidente Jair Bolsonaro (PL) no sábado (22), afirmando que o apoio à reeleição dele é uma forma de retribui-lo pela ajuda fornecida no "pior momento" de sua vida.

Apesar de não ter citado a qual ocasião se referia, Neymar disse que Bolsonaro foi o primeiro a se posicionar publicamente ao lado dele. Nesse sentido, o presidente defendeu o atleta em meio à acusação de que ele teria estuprado uma modelo em Paris, ainda em 2019.

O caso em questão foi arquivado, meses após a denúncia, por conta da falta de provas.

"Quando eu vi o que estava acontecendo, senti no meu coração que também deveria retribuir esse mesmo carinho que ele teve comido sem ao menos me conhecer. A gente nem tinha se falado, nem tinha se conhecido pessoalmente", declarou Neymar.

Por fim, Neymar ressaltou que estava retribuindo o favor de Bolsonaro. "Eu estou fazendo o mesmo. Eu acredito no presidente, acredito que ele é o cara certo para conduzir o nosso Brasil", disse.

Acusações e dívida

Em abril de 2019, Neymar foi acusado de ter estuprado a modelo Najila Trindade. O jogador negou que tenha cometido o crime e chegou a publicar fotos íntimas dos dois para provar que a relação havia sido consensual.

"Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. É um garoto. Está num momento difícil, mas eu acredito nele", declarou Jair Bolsonaro na época.

Ainda no mesmo ano, Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, procurou Bolsonaro para ajudar a família com uma dívida na Receita Federal. O caso ainda está pendente e o valor atualizado, que está em questionamento na Justiça, é de R$ 8 milhões.