Humoristas Charlles e Tiringa não se elegem em Pernambuco; veja número de votos

As eleições do último domingo (2) no Brasil consolidaram nomes já famosos na política, mas também destacaram novos. Este foi o caso dos humoristas Charlles Rekson e Tiringa que fizeram candidatura coletiva para deputado federal e levaram, juntos, pouco mais de 41 mil votos em solo pernambucano.

Apesar disso, os dois não foram eleitos, mas ficaram a frente de nomes como Fabíola Cabral (Solidariedade), que recebeu 40.638 votos, e Michele Collins (PP), que ficou com 39.296 votos.

Tiringa, por exemplo, tem 2,2 milhões de seguidores nas redes sociais e já afirmou que deve continuar na política. Os dois se candidataram pelo PRTB e registram a candidatura em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Outros candidatos

Enquanto isso, outros "humoristas" da Internet que chamaram atenção no pleito pernambucano foram 'Galo Cego', como é conhecido Severino Manoel da Silva Neto nas redes, e 'Tiquinho Lira', Manoel Lira Alves.

O primeiro ficou como suplente após ter recebido quase 10 mil votos, mais precisamente 9.577. Enquanto isso, o segundo, também chamado de Manétikin, saiu da campanha novata com 6.039 votos.